النفط والذهب يرتفعان مع اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط وتصاعد المخاوف من التضخم

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط والذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، وما رافقه من اضطراب في أسواق الطاقة وتراجع الدولار الأميركي، وسط تنامي المخاوف من موجة تضخمية جديدة قد تحدّ من فرص خفض أسعار الفائدة العالمية.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن العقود الآجلة لخام برنت سجلت ارتفاعاً بنحو 2.4 بالمئة لتصل إلى 115.35 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.7 بالمئة إلى 101.39 دولار.

وارتفع خام برنت بنحو 59 بالمئة منذ بداية آذار، مسجلاً أكبر مكاسب شهرية في تاريخه، مع تعطل فعلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إضافة إلى اتساع رقعة المواجهات لتشمل مناطق جديدة في الشرق الأوسط وتهديد ممرات الشحن في البحر الأحمر وباب المندب.

وفي المقابل، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4507.89 دولارات للأونصة، مدعوماً بتراجع الدولار، فيما استقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 4490 دولاراً، وسط توقعات بتزايد الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما قلّص احتمالات خفض معدلات الفائدة الأميركية خلال العام الجاري.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 68.67 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1909.45 دولارات، وزاد البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 420.63 دولاراً.