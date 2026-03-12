اتحاد غرف التجارة السورية يبحث تفعيل عضويته في الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية

دمشق-سانا

بحث مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية، عامر الحمصي، مع أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، يوسف خلاوي، آليات إعادة عضوية الاتحاد في الغرفة، والعمل على تنشيط دوره وتعزيز حضوره ضمن منظومة العمل الاقتصادي الإسلامي.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو، استعرض الحمصي أبرز الإجراءات التطويرية التي نفذها الاتحاد بعد مرحلة التحرير، والتي شملت إعادة هيكلة الاتحاد، ومشروع الانتقال نحو الرقمنة الذي شارف على الاكتمال، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل، والتغييرات التي طرأت على غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة، وتشكيل مجالس إدارات جديدة تتمتع بالكفاءة والخبرة، فضلاً عن فتح قنوات تعاون جديدة مع عدد من الدول.

من جانبه، قدّم خلاوي عرضاً حول نشاطات الغرفة ودورها في التشبيك بين رجال الأعمال عبر فعالياتها المنتشرة في مختلف دول العالم، إضافة إلى البرامج التدريبية التي تنفذها، ودورها في بناء العلاقات الدولية، مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية وتقديم كل ما يسهم في تطوير عمله ودعم حضوره في المحافل الاقتصادية.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التواصل، وفتح قناة اتصال مباشرة، ووضع آلية للعمل المشترك تحدد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تفعيل العضوية وتعزيز حضور القطاع الخاص السوري في الأسواق الإسلامية.

والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية منظمة دولية غير حكومية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي الممثل الأكبر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية البالغ عددها 57 دولة، من خلال اتحادات وغرف التجارة، إضافة إلى الأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، عبر عضوية أكثر من 67 مؤسسة أعمال حول العالم.