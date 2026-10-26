الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

6lmzSxK2 ذهب الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏
من سوق الذهب المحلي-أرشيف-سانا

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار ‏150 ليرة ‏سورية، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأحد. ‏
‏ ‏
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة، ‏بلغ ‏سعر ‏غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 16300 ليرة سورية ‏للمبيع، ‏و16000 ليرة ‏للشراء. ‏ ‏
‏ ‏
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14000 ‏ليرة ‏سورية للمبيع، و13700 ‌‏ليرة للشراء. ‏ ‏

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي ‏مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

رئيس اتحاد غرف التجارة والسفير الصيني بدمشق يبحثان سبل توسيع مجالات التعاون المشترك
اجتماع موسع لأكثر من 26 جهة عامة لتفعيل النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار
الرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات بملايين الدولارات في نفط دير الزور وكفّ يد 9 مسؤولين
السورية للمشتقات النفطية: صيانة 33 ألف أسطوانة غاز شهرياً لضمان السلامة ‏والجودة
الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم ‏مع منظمة “هيكس إيبر” لتأهيل بنى تحتية في قطاعي الحبوب والمخابز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك