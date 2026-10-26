الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏

دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، بمقدار 150 ليرة سورية، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأحد.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16300 ليرة سورية للمبيع، و16000 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14000 ليرة سورية للمبيع، و13700 ليرة للشراء.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.