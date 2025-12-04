نماذج من الصناعات الحرفية والنسيجية السورية بمعرض المنتجات العربية والعالمية بمكة المكرمة

مكة المكرمة-سانا

حضرت الصناعات السورية بتنوعها المميز ضمن فعاليات معرض المنتجات العربية والعالمية الذي تنظّمه الغرفة التجارية بمدينة مكة المكرمة بالسعودية، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجناح السوري شكّل نقطة جذب للعديد من الزوار، لما احتواه من نماذج متنوّعة من الصناعات، شملت منتجات غذائية وحرفية ونسيجية وغيرها من السلع التي تشتهر بها الأسواق السورية.

وركّز المشاركون بحسب (واس) على تقديم صورة معاصرة عن تطور الصناعات السورية وقدرتها على المنافسة إقليمياً، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، كما تأتي المشاركة في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز انتشار المنتجات السورية في الأسواق الخليجية والعربية، مستفيدين من الحضور الواسع الذي يوفره المعرض والفرص التي يتيحها للالتقاء بالمستوردين والموزعين من زوار المعرض.

وأكّد العارضون أن وجودهم في هذا الحدث يمثّل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط الصادرات السورية وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية، خصوصاً في سوق يتميز بمعدل استهلاك مرتفع وبيئة اقتصادية نشطة مثل السوق السعودية.

وشهد المعرض فعاليات ترويجية وثقافية أسهمت في تعريف الزوار بالخلفيات الثقافية للصناعات المشاركة، ولاقى الجناح السوري تفاعلاً ملحوظاً من رواد المعرض الذين أبدوا اهتماماً بجودة المنتجات وتنوعها.

وأشارت (واس) إلى أن المشاركة السورية في هذا المعرض تعكس اتجاهاً متزايداً نحو الانفتاح على المحافل الاقتصادية الإقليمية، في خطوة من شأنها تعزيز حضورها وإعادة ربطها بالأسواق العربية والدولية، بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتصدير.

وانطلق معرض المنتجات العربية والعالمية بمكة المكرمة في الـ 28 من الشهر الماضي ويستمر حتى الـ 12 من الشهر الجاري، وتشارك فيه عشرات الشركات من مختلف القطاعات الإنتاجية، ويهدف إلى فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات على عرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها أمام جمهور متنوّع من الزوار ورجال الأعمال والمستثمرين.