ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار وترقب التطورات السياسية والنقدية

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات العالمية اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار، وفي ظل ترقب المستثمرين لنتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، و تقييم آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.



وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 4516.76 دولاراً للأوقية “الأونصة”، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 0.3 بالمئة، لتسجل 4516.30 دولاراً.



وتأثرت أسواق المعادن الثمينة إيجاباً بتراجع قيمة الدولار، ما جعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



و تتجه أنظار الأسواق نحو التصريحات المرتقبة لصناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي، ولا سيما نائب رئيس المجلس فيليب جيفرسون وعضو المجلس ليسا كوك، لتقييم منعكسات التضخم على التوجهات المستقبلية للأسعار والفائدة، بالتوازي مع ترقب صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر نيسان الماضي يوم غد الخميس، لاستنباط الملامح المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية.



وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعاً في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 77.40 دولاراً للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1957.75 دولاراً، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة مستقراً عند 1391.68 دولاراً.