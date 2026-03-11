تداولات سوق دمشق تتجاوز الـ 5 ملايين ليرة سورية جديدة في جلسة اليوم

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 182365 سهماً من خلال 183صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك قطر الوطني- سوريا بنسبة 0.42 بالمئة، ليغلق عند 23 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 24050 سهماً، بينما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.30 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 3.24 بالمئة، ليغلق عند 653 ليرة جديدة.

وفي المقابل، سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة– سوريا الذي انخفض بنسبة 2.68 بالمئة، ليغلق عند 653 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة أمس الثلاثاء، على قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 3 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 139941 سهماً من خلال 115 صفقة.

