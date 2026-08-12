وزير التنمية الإدارية يستعرض خارطة التحول المؤسسي السوري في عُمان

صلالة – سانا

استعرض وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، خلال مشاركته في جلسة المتحدثين الرئيسيين ضمن أعمال المؤتمر السنوي الخامس والعشرين حول “جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام” في سلطنة عُمان، تجربة الجمهورية العربية السورية في التحول المؤسسي، من خلال عرض بعنوان “من بناء المؤسسات إلى بناء المستقبل: خارطة التحول المؤسسي في الجمهورية العربية السورية”.

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الوزير سكاف تناول في عرضه الرؤية التي تنطلق منها وزارة التنمية الإدارية في الانتقال من معالجة الاختلالات الإدارية بصورة جزئية إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة، تستند إلى تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير إدارة الموارد البشرية، ورفع كفاءة المؤسسات، وتعزيز القدرات القيادية، وترسيخ ثقافة الأداء والنتائج.

الاستجابة للتحولات واستثمار الموارد

وأشار إلى أن جاهزية المؤسسات للمستقبل ترتبط بقدرتها على الاستجابة للتحولات، واستثمار الموارد والكفاءات بكفاءة، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، وبناء بيئة مؤسسية أكثر مرونة وقدرة على التطور.

كما استعرض أبرز المسارات التي تعمل عليها الوزارة ضمن خارطة التحول المؤسسي، وأهمية التكامل بين التشريع والتنظيم والموارد البشرية والأداء والثقافة المؤسسية، بما يضمن استدامة الإصلاح وتحويله إلى مسار تنفيذي قابل للقياس والتطوير.

تبادل التجارب والرؤى حول مستقبل الإدارة الحكومية

وتأتي مشاركة الوزير في الجلسة إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء العرب، ضمن مناقشة موضوع “جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة: تحديات وفرص”، بما يتيح تبادل التجارب والرؤى حول مستقبل الإدارة الحكومية في المنطقة.

وانطلقت أمس الثلاثاء أعمال المؤتمر السنوي العام الخامس والعشرين حول “جاهزية الحكومات لمستقبل مستدام”، في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، بتنظيم مشترك بين وزارة العمل في سلطنة عُمان والمنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية.

ويشارك في المؤتمر الذي يختتم غداً وزراء الإدارة العامة والتنمية الإدارية العرب ومسؤولون وخبراء ومتخصصون من عدد من الدول العربية، بهدف مناقشة أبرز التوجهات والتجارب المرتبطة بجاهزية الحكومات، والقيادة الحكومية المستقبلية، وتطوير الكفاءات، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستشراف، والشراكات الدولية الداعمة لتطوير العمل الحكومي.