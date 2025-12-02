غداً انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة (SOG)

دمشق-سانا

تنطلق يوم غد فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة (SOG)، الذي تنظمه شركة “نظام” للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية، على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 90 شركة وطنية وعربية ودولية متخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة.

ويضم المعرض شركات عاملة في قطاعات الاستكشاف والحفر، والخدمات البترولية، والنقل والتخزين، والتكرير، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة المرتبطة بقطاع الطاقة.

وبيّن المدير العام لشركة نظام للمعارض علي نظام في تصريح لـ سانا اليوم، أن هذا المعرض يتميّز بحضور نوعي لشركات إقليمية ودولية متخصصة، مؤكداً أن تحسّن البيئة الاستثمارية في سوريا شجّع عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دول عدة على المشاركة وزيارة المعرض؛ بهدف تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتوقيع اتفاقيات تعاون تخدم القطاع.

وتستمر فعاليات المعرض أربعة أيام، ويستقبل زواره من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساء، مع توفير نقل مجاني للزائرين من وإلى مدينة المعارض من جانب وزارة الزراعة في البرامكة بدمشق.