خلال كانون الأول الحالي… وقف استيراد منتجات زراعية لحماية المنتج الوطني في سوريا

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اليوم، قراراً يقضي بوقف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول، وذلك بناء على الروزنامة الزراعية المعدة، وانطلاقاً من متابعة واقع الأسواق المحلية وحماية المنتج الوطني.

وبموجب القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عبر قناتها على تلغرام، يتم إيقاف استيراد قائمة واسعة من الأصناف الزراعية تشمل: البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، الكاكي، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، زيت الزيتون، البيض، الفروج الحي والطازج والمبرّد وأجزاءه.

وتلتزم إدارة الجمارك العامة، حسب القرار، بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المحظورة خلال الفترة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات، بما فيها إعادة الشحنات على نفقة أصحابها.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.

وتصدر وزارة الزراعة بشكل سنوي روزنامة زراعية تعدل شهرياً، بشكل مؤقت، وفقاً لحاجة السوق المحلية وتغيرات الأسعار، وتتضمن أبرز المنتجات التي لا يسمح باستيرادها، حيث يتم إعدادها من خلال دراسة المساحات المزروعة وتقديرات الإنتاج، وحاجة السوق المحلية من المنتجات.