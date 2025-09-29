الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا يشارك بورشة دولية في المغرب

الدار البيضاء-سانا

بدأت اليوم في مدينة الدار البيضاء بالمغرب بمشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية ممثلا بنائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، أعمال الورشة رفيعة المستوى حول “قيادة الجهاز في سياق عالمي”.

يشارك في الورشة التي تستمر حتى يوم الأربعاء القادم، ممثلون عن الأجهزة العليا للرقابة، ومختصون من أكثر من 30 دولة.

وتناولت أولى جلسات الورشة موضوع “تمهيد الطريق: السياق العالمي ومخاطر وفرص الأجهزة العليا للرقابة”، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من الحوارات والنقاشات التي ستركز على قضايا محورية، أبرزها دور الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وإصلاحات إدارة المالية العامة في العالم العربي، إضافة إلى تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على عمل الأجهزة الرقابية.

وأكد المنصور، أن مشاركة سوريا تشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة من مختلف الدول، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية، بما يعزز قدرات الجهاز ويدعم دوره في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتأتي مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية، بما يسهم في تطوير آليات العمل الرقابي، ويعزز من الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى تكريس الشفافية والمساءلة كمرتكزات أساسية للإدارة الرشيدة، ويواكب توجهات الإصلاح المالي التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان استخدام الموارد بما يخدم التنمية المستدامة.