سوق دمشق يتجاوز 5.5 ملايين ليرة جديدة في تداولات الأحد

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأحد، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 5.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 205306 أسهم من خلال 159صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك الشرق بنسبة 2.23 بالمئة، ليغلق عند 22 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 10407 أسهم.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك البركة سوريا الذي انخفض بنسبة 4.03% ليغلق عند 18 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم بنك قطر الوطني-سوريا بنسبة 0.28 بالمئة ليغلق عند 24 ليرة جديدة.

وانخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.78 بالمئة، ليغلق عند 15 ليرة جديدة، كما انخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.16 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، فيما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.64 بالمئة، ليغلق عند 659 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلق جلسة الخميس الماضي، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ3.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 191862 سهماً من خلال 159صفقة.