معرض “سيريا بيلد”… مبادرات إنسانية وخبرات سورية وعالمية تشكل جسراً للإعمار والتنمية

دمشق- سانا

شكل معرض “سيريا بيلد للبناء” الذي تتواصل فعالياته على أرض مدينة المعارض بدمشق، منصة لتلاقي الخبرات السورية والدولية في مجالات الإعمار، وبرزت مبادرات مدنية وشركات هندسية تعمل على تحويل التحديات إلى فرص للتنمية وإعادة البناء.

وعكست المشاركة الواسعة في المعرض هذا العام، توجهاً جديداً يقوم على الجمع بين الاستثمار والعمل التطوعي، بما يفتح آفاق تعاون بين الداخل السوري والجاليات في الخارج، ويمنح جهود الإعمار بعداً إنسانياً وتنموياً متكاملاً.

مبادرة “قنوات إعادة الإعمار”.. خبرات الخارج بخدمة البلد

مسؤول مبادرة “قنوات إعادة الإعمار” حمزة شيخ الحدادين، أوضح في تصريح لمراسلة سانا، أن المبادرة تمثل جسراً بين منظمات داخلية وخارجية، وتركّز على إعادة تدوير الخبرات السورية، وتوظيفها في مشاريع عملية داخل الوطن.

وأشار الحدادين إلى أن المبادرة انطلقت عقب التحرير، من قبل سوريين مقيمين في ألمانيا، وتضم اختصاصيين في الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية والمعمارية والطبية، إضافة إلى مكاتب استثمارية وقانونية.

وحسب الحدادين، تعتمد المبادرة هيكلية إدارية واضحة، تقوم على مكاتب استشارية هندسية وقانونية، يعلوها برنامج تمويل يحدد أولويات المشاريع، وحالياً تدرس نحو 60 مشروعاً داخل سوريا، بينها مستوصفا مارع وجرجناز، بالتعاون مع شركاء داعمين مالياً، كما يجري العمل على برامج مشتركة مع وزارة الصحة، وتوريد أجهزة طبية من ألمانيا، فضلاً عن مشاريع تعليمية تربط المعلمين السوريين في الخارج بالداخل.

تعاون سوري – ألماني في المجال الهندسي

مدير شركة مار الهندسية سيف الله الهنيدي، اعتبر أن الشركة تمثل نموذجاً للتعاون السوري–الألماني، حيث تضم خبرات مشتركة، تعمل في مجالات الدراسات الهندسية والتطوير العقاري والمياه الجوفية وحفر الآبار.

وبين الهنيدي أن الشركة نفذت مشاريع نوعية، مثل مستوصف صحي في جرجناز، وتعمل حالياً على إعادة تأهيل 13 مدرسة في شمال سوريا، وفق المواصفات الألمانية، من حيث الجودة والمواد.

أما شركة الهدى للأتمتة الصناعية، التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، فقدّم مديرها الصيدلاني عمار نجم، صورة عن نشاطها المتخصص في أجهزة التبريد للمشافي، والمراكز الصحية، وتنقية الهواء في غرف العمليات ومجمدات البلازما وبنوك الدم، مؤكداً أن الشركة قادرة على توفير تجهيزات متقدمة، في مجال البحث الجنائي، والتشريح النسيجي، بما يعزز البنية الصحية في سوريا.

البعد الإنساني.. رابطة عائلات قيصر

لم تقتصر مشاركة المعرض، على الجوانب الهندسية، بل شملت أيضاً الحضور الإنساني من خلال رابطة عائلات قيصر، حيث بيّن رئيس مجلس إدارتها حسن عجم أن المشاركة تهدف إلى التعريف بقضية المفقودين، ومعتقلي الرأي في سجون النظام البائد، وتسليط الضوء على معاناة ذويهم.

وأفاد عجم بأن الرابطة تضم عشر جمعيات للضحايا والناجين السوريين، وتعمل على دعم الأسر عبر جلسات العلاج النفسي، إلى جانب منح دراسية وكورسات تعليمية موجهة للأطفال وعائلات الشهداء.

ويعد معرض “سيريا بيلد للبناء”، الذي انطلق في الـ 26 من الشهر الجاري، ويستمر لمدة خمسة أيام، من أبرز الفعاليات المتخصصة في سوريا، إذ يجمع الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال الإعمار والبنى التحتية.