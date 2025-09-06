السّوداني: تفعيل خط النفط العراقي السوري لتنويع منافذ التصدير

بغداد-سانا

أكدّ رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم، أنّ إعادة تفعيل خط التصدير العراقي السوري، الذي جرت محادثات بشأنه مع سوريا قبل أسابيع، يسهم في تنوع خيارات منافذ التصدير العراقية، مع توفير مرونة في قدرات نقل النفط الخام.

وخلال كلمته في منتدى بغداد الدولي للطاقة، أشار السوداني إلى المباشرة بمد أنبوب “بصرة – حديثة” بطول 685 كيلومتراً، مؤكداً أن العراق سيواصل تغذية الأسواق العالمية لما يزيد على 120 عاماً في أقل التقديرات، مع العمل على تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في رفع نسبة تحويل الصادرات النفطية إلى مشتقات عالية القيمة إلى 40% بحلول عام 2030.

وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير زار بغداد الشهر الماضي و التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيث بحث الجانبان إمكانية إعادة إحياء خط كركوك–بانياس النفطي، في ضوء تشكيل لجنة فنية مشتركة، تدرس حالة الخط والخيارات بشأن تأهيله، بوصفه أحد المشاريع المهمة التي تنعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.