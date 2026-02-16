جامعة دمشق تمدد حملتها التضامنية لدعم أهالي مخيمات إدلب حتى 23 شباط

دمشق-سانا

مددت جامعة دمشق حملتها الإنسانية التضامنية لجمع التبرعات النقدية، دعماً لأهالي مخيمات إدلب حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 23-2-2026، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب والعاملين، للإسهام في هذه المبادرة.

وأوضحت الجامعة، في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن قرار التمديد يأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز روح التكافل والمسؤولية المجتمعية داخل الأسرة الجامعية، وتشجيع المبادرات التي تجسد قيم التضامن والانتماء.

وكانت الحملة انطلقت في العاشر من شباط الجاري، بالتعاون مع فرع نقابة المعلمين والهيئات الطلابية، تحت شعار “جامعة دمشق مسؤولية وانتماء”، حيث خُصصت مكاتب في مختلف كليات الجامعة ومديرياتها، إضافة إلى المشافي الجامعية، كنقاط رئيسية لاستقبال التبرعات وتنظيم عملية جمعها، بما يضمن سهولة المشاركة، ويسهم في تعزيز الدعم المقدم للأسر المقيمة في المخيمات.