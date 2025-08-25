حاكم المصرف المركزي: قرار تغيير العملة الوطنية محطة مفصلية في تاريخ سوريا

دمشق-سانا

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن قرار تغيير العملة الوطنية يشكل محطة مفصلية في تاريخ البلاد، ويأتي في سياق تعزيز الاستقلال المالي بعد التحرر السياسي وسقوط النظام البائد.

الليرة السورية رمزاً للتحرر والسيادة

وقال الحصرية، في لقاء خاص مع قناة الإخبارية السورية اليوم، إن الليرة السورية باتت اليوم رمزاً من رموز التحرر والسيادة، مبيناً أن طباعة العملة تمر بمراحل متعددة ومعقدة تتطلب استعدادات فنية وإدارية عالية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنتين، إستراتيجية وتشغيلية، لمتابعة مراحل طباعة العملة وضمان تنفيذها بسلاسة.

حذف صفرين لن يؤثر على القيمة الحقيقية لليرة

ولفت الحصرية إلى أن قرار حذف صفرين من العملة حسم بشكل نهائي، وأن هذه الخطوة لن تؤثر على القيمة الحقيقية لليرة، بل تهدف إلى تسهيل العمليات المحاسبية اليومية والتجارية، مبيناً أن حذف الأصفار يشكل بداية جديدة نأمل أن يشارك فيها الجميع.

الليرة الجديدة قيد الطباعة بست فئات مختلفة

وأوضح الحصرية أن العملة الجديدة ستحمل اسم “الليرة الجديدة” لأغراض التمييز المحاسبي وستكون ست فئات مختلفة وهي قيد الطباعة حالياً، كما تتمتع بمواصفات أمنية عالية المستوى للحماية من التزوير، مشدداً على أن هذه العملية لا تتضمن زيادة في الكتلة النقدية، وإنما استبدال الأوراق الحالية بأخرى جديدة فقط.

نراهن على ثقة المواطن في عملية استبدال العملة

وشدد الحصرية على أن عملية استبدال العملة لا تعني إصدار أموال إضافية، بل تندرج ضمن إطار ضبط الكتلة النقدية والحفاظ على استقرار السوق، مبيناً أن المصرف المركزي سيطلق حملة توعية شاملة لتعريف المواطنين بآليات الاستبدال وخطواتها، وأن كل مواطن سيتمكن من تسجيل مبالغ الاستبدال مسبقاً بما يتيح له السحب دون تأخير، وشدد على أن المصرف يراهن على وعي المواطن وثقته بالمؤسسات الوطنية.

وأشار الحصرية إلى أن المصرف يعمل بالتوازي على تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بما يسهم في تسهيل التعاملات وتعزيز كفاءة النظام المالي، لافتاً إلى أن أهداف المصرف الرئيسية استقرار القطاع المالي وتعزيز ثقة المودعين والمستثمرين، ورفع القيود المفروضة على السحوبات ضمن جدول زمني محدد.

ترخيص مصارف جديدة سيسهم في تحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد

وأكد الحصرية أن ترخيص مصارف جديدة سيسهم في تحفيز الاستثمار وتنشيط الدورة الاقتصادية، مشدداً على أن مصرف سورية المركزي يراقب التزام المصارف بالإجراءات ويعمل على التدخل الفوري لمعالجة أي إشكاليات قد تطرأ، بما يضمن استقرار سعر الصرف، وضبط معدلات التضخم، واستمرارية الثقة بالليرة السورية.

وأشار الحاكم إلى أن المصرف المركزي يعمل حالياً وفق رؤى عالمية منفتحة تهدف إلى دمج النظام المالي الوطني في المنظومة الاقتصادية الدولية، ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل المصرفي السوري، مبيناً أن المصرف يمثل تجسيداً للسيادة المالية والاقتصادية الوطنية، ويعد من أعرق المؤسسات النقدية في المنطقة.