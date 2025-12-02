المركزي: لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة

دمشق-سانا

أكد مصرف سوريا المركزي أنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة، وأي تواريخ يتم تداولها عبر منصات غير رسمية لا تمتّ للواقع بصلة.

وأوضح المصرف في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه، أنه مستمر في تنفيذ خطته المقرّرة لتبديل العملة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية بتبديل العملة، وأن العمل جارٍ وفق المراحل الفنية والإدارية المعتمدة.

وشدد المصرف على أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بنشر أي معلومات تتعلق بالعملة الجديدة أو مراحل إطلاقها، ويتطلع إلى إعلان تفاصيل عملية التبديل وكل المعلومات الخاصة بها بشفافية على صفحته الرسمية.

ودعا المصرف إلى متابعة البيانات الصادرة حصراً عن مصرف سوريا المركزي، لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية كشف لـ سانا في آب الماضي، أن المصرف في مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة نقدية جديدة لسوريا، صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم، مؤكداً أن إصدار العملة الجديدة يأتي في إطار تطوير البنية النقدية والإصلاح النقدي والمالي وتسهيل التعاملات اليومية.