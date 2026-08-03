‏”مدخل إلى القصيدة” ندوة نقدية بدار الأوبرا بدمشق تبحث صورة المدينة والوطن في الشعر العربي‎

‎دمشق-سانا

أقامت دار الأوبرا في دمشق، ضمن مهرجان دمشق الدولي للشعر ‏العربي، ندوة نقدية بعنوان “مدخل إلى القصيدة” تناولت حضور ‏المدينة والوطن في الشعر العربي عبر قراءات مقارنة لبعض ‏نصوص الشعراء مثل نزار قباني وأحمد شوقي وعمر أبو ريشة ‏ومحمود درويش، وشارك فيها الدكتور إسلام رشيد جانكير ‏والدكتور ضياء الدين القالش، حيث ناقشا أثر اللغة والسياق في ‏تشكيل الدلالة الشعرية وتعدد مستويات قراءتها‎.‎



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دمشق بين الوجدان والرمز

وأوضح الدكتور القالش خلال الندوة، أن اختلاف تناول دمشق عند ‏الشاعرين نزار قباني وأحمد شوقي يرتبط بطبيعة العلاقة مع ‏المدينة، فقباني كما قال “ابتعد جسداً عن دمشق لكنها بقيت حاضرة ‏فيه”، ولذلك لجأ إلى اسم الإشارة ليعبّر عن حضورها الداخلي، فيما ‏قدّم شوقي دمشق بوصفها رمزاً حضارياً وثقافياً‎.‎

بدوره، أكد الدكتور جانكير، أن ابتعاد قباني كان جسدياً فقط، وأن ‏المسافة لم تغيّر نزار، بينما قدّم شوقي المدينة من منظورها القومي ‏والحضاري‎.‎



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الصورة الشعرية وتنوعها

وتطرقت الندوة إلى صورة الوطن في الشعر عبر مقارنة بين ‏الصورة الاحتفالية عند الشاعر عمر أبو ريشة والصور اليومية عند ‏الشاعر رياض الحسين، حيث رأى جانكير أن الصور المستمدة من ‏تفاصيل الحياة اليومية أقرب إلى المتلقي لأنها ترتبط بتجاربه ‏المباشرة، فيما شدد القالش على أن قيمة الصورة الشعرية تُقاس ‏بانسجامها مع سياق النص لا بقربها من الواقع‎.‎

السياق ودلالات النص

وأكد القالش، أن قراءة القصيدة تتطلب النظر إلى سياقها اللغوي ‏والثقافي والتاريخي، بما يتيح تعدد التأويلات عبر الزمن، كما تناول ‏حضور دمشق في شعر محمود درويش، موضحاً أن المدينة تحولت ‏في تجربته إلى رمز للذاكرة العربية والقضية الفلسطينية، وأن ‏القارئ الجديد قد يكتشف دلالات لم ينتبه إليها الشاعر نفسه‎.‎

وفي تصريح لـ سانا، أوضح القالش أن اختيار دمشق محوراً للندوة ‏جاء لمكانتها في الشعر العربي وحضورها في نتاج شعراء من ‏مختلف الأقطار، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تعمّق تذوق الشعر ‏وفهم أبعاده الجمالية والفكرية، وأن الندوة أبرزت تبايناً بين ‏المقاربة الوجدانية التي ركز عليها جانكير، والمقاربة السياقية التي ‏انطلق منها القالش‎.‎

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وتأتي هذه الندوة ضمن برنامج مهرجان دمشق الدولي للشعر ‏العربي الذي تنظّمه وزارة الثقافة السورية لإبراز التجارب الشعرية ‏العربية وتقديم قراءات نقدية تُعمّق فهم النصوص الحديثة ‏والكلاسيكية، حيث يحرص المهرجان على استضافة باحثين ‏وأكاديميين يطرحون رؤى نقدية حول تطوّر الصورة الشعرية‎.‎



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