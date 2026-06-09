قبلاوي في المنتدى العالمي للطاقة: شركات أمريكية كبرى مهتمة بالاستثمار في النفط والغاز السوري

photo 2026 04 10 22 05 03 copy 860x573 1 قبلاوي في المنتدى العالمي للطاقة: شركات أمريكية كبرى مهتمة بالاستثمار في النفط والغاز السوري

دمشق-سانا

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، أن المباحثات الجارية في واشنطن خلال مشاركة سوريا في المنتدى العالمي للطاقة، تكتسب أهمية بالغة للاقتصاد الوطني.

وقال قبلاوي في تصريح نشرته الشركة السورية للبترول عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء: “لمسنا اهتماماً حقيقياً وجاداً من كبرى الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز السوري”.

وأضاف قبلاوي: “نتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية متينة تدعم جهود إعادة تأهيل المرافق الحيوية وتطوير الحقول، مستندين إلى بيئة عمل جاذبة وجاهزية فنية ولوجستية متكاملة”.

ولفت قبلاوي إلى أن هدف هذه اللقاءات الموسعة هو نقل التقنيات الحديثة، وتفعيل الاستكشاف والإنتاج، بما يسهم مباشرة في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ويشارك الوفد السوري في المنتدى العالمي للطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن برئاسة وزير الطاقة محمد البشير، حيث عقد أمس الإثنين ‏اجتماعاً ثنائياً مع مارك رولينز رئيس ‏شركة HKN Energy، ‌‏وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية ‏روس بيروت جونيور، جرى خلاله بحث آفاق التعاون والاستثمار في قطاع ‏الطاقة في سوريا‎.

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