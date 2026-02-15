ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري

2L6A6158 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري

دمشق-سانا

سلّط المستشار الأول في هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة السعودية سعد إبراهيم الثنيان، الضوء على ثراء الموروث الشعبي السعودي وبنيته الجمالية والرمزية، خلال ندوة حوارية بعنوان “الرمز والتراث في الفنون الأدائية التقليدية السعودية”، التي أقيمت أمس السبت ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب.

التراث في صميم الحياة اليومية

وأوضح الثنيان أن التراث السعودي يشكل جزءاً أصيلاً من تراث شبه الجزيرة العربية، بما يحمله من رموز ودلالات تعكس طبيعة المجتمع وبيئته وتحولاته.

2L6A6151 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري

وفي محور «النفع والأصالة والجمال»، بيّن أن التراث تداخل مع تفاصيل العمل اليومي عبر الغناء والإيقاع، مستعرضاً نماذج من أدوات الموسيقا الشعبية مثل السمسمية والطنبورة والجحلة (الفجيري)، إضافة إلى الأهازيج المرتبطة بالزراعة والرعي والبناء وما تحمله من دلالات اجتماعية.

البيئة تصنع الإيقاع والحركة

2L6A6149 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري

وفي المحور الثاني، تناول الثنيان أثر البيئة في تشكيل الفنون الأدائية، موضحاً أن تنوع الفنون السعودية يرتبط مباشرة بطبيعة المكان والحركة الجماعية، فالعرضة النجدية تجسد التكاتف والوحدة وتحمل رمزية التشريفات، بينما يُؤدى السامر جلوساً انسجاماً مع طبيعة البيئة الصحراوية وإيقاعها المنتظم.

وأشار إلى أن البيئة الغربية المنبسطة انعكست على أداء جلوسي مصحوب بعروض الحوصة والبيرق والسيف، في حين فرضت وعورة المنطقة الجنوبية أداءً وقوفياً في رقصاتها، ما يؤكد ارتباط الفن بالحيز الجغرافي والعيش اليومي للإنسان.

رمزية الأزياء والأدوات

2L6A6137 1 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري

وتوقف الثنيان عند رمزية الأزياء في الفنون الأدائية السعودية، مبيناً دلالات الألوان بين الأخضر رمز الحب والوفاء، والأبيض بدلالته الإسلامية، والرمادي الذي يشير إلى المنطقة الغربية.

أما مؤدو المنطقة الجنوبية فيتميزون بملابس بيضاء مع وشاح مخطط بألوان مستمدة من طبيعتهم النباتية، إضافة إلى اختلاف ألوان لباس العازبات عن المتزوجات، وأكد أن الأدوات المصاحبة للأداء، من السيف إلى الطبول، ليست عناصر شكلية، بل تحمل أبعاداً رمزية مرتبطة بالهوية والتاريخ الجمعي.

قواسم مشتركة بين التراثين السعودي والسوري

2L6A6155 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري

وأشار الثنيان إلى وجود ترابط واضح بين الفنون الشعبية في السعودية وسوريا، ولا سيما في اللون التراثي بمحافظة درعا، ما يعكس امتداداً ثقافياً وذاكرة مشتركة بين الشام والجزيرة العربية.

واستعرض عدداً من الفنون المشتركة مثل الشروقي، المسحوب، الجوفية، الهجيني، الحداء المدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو، والصخري المعروف بإيقاعاته القوية.

عروض فلكلورية تحاكي تنوع البيئات

وترافقت الندوة مع فقرات فنية تراثية قدمها شباب الوفد السعودي من المنطقتين الغربية والجنوبية، عكست تنوع البيئات، وتباين الإيقاعات والحركات الجماعية.

يذكر أن سعد إبراهيم الثنيان متخصص في الموروث والتراث الشعبي السعودي، وشارك في تقديم دورات وورش وندوات عربية ودولية، ممثلاً المملكة في العديد من المهرجانات الثقافية.

2L6A6142 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري
2L6A6144 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري
2L6A6146 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري
2L6A6152 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري
2L6A6154 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري
2L6A6160 ندوة في معرض دمشق الدولي تستعرض رمزية التراث السعودي وتقاطعاته مع التراث السوري
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الباكستان وإندونيسيا ‏
معرض دمشق للكتاب يجمع زيدان وأقطاي بندوة حول فرصة سوريا لإعادة صياغة حضورها السياسي والاقتصادي
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 11 من كانون الأول 2025
معرض “شفق” في دمشق: 50 لوحة تشكيلية تجسد الأمل والتراث
اختتام ملتقى من الشام تبدأ الحكاية بالتأكيد على تجديد الخطاب الثقافي والإعلامي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك