المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 2 من آب 2026

دمشق:

1 – مسابقة أدبية بعنوان “عَقْدُ المديح” (أبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم)، يقدمها فريق أصدقاء المركز، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – ورشة تعليم الأطفال مهارات الحساب الذهني، تقدمها الأستاذة خديجة الأمل الكريم، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ورشة عمل للأطفال والشابات بعنوان (فن الكروشيه)، تقدمها الأستاذة ملك شعبو، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

4 – محاضرة حول أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل تقدمها الدكتورة نور سعد الدين، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – نشاط للأطفال بعنوان (منبر الإبداع)، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

6 – ورشة عمل للأطفال بعنوان (تعلم اللغة العربية للمغتربين)، تقدمها الأستاذة رنا الحمصي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

7 – ورشة عمل بعنوان (تقنيات السرد القصصي)، تقدمها الأستاذة عبير عزاوي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

8 – جلسة حوارية بعنوان “التراث اللامادي”، يقدمها منتدى دمشق الثقافي في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

9 – محاضرة بعنوان (هندسة الميكاترونكس.. بوابة إلى عالم الأنظمة الذكية والابتكار)، يلقيها المهندس عبد الرزاق الحناوي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

10 – محاضرة بعنوان (السيرة بعيون أدبية)، يلقيها الأستاذ عدنان البارد، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

11 – دورة (تعلم اللغة التركية – المستوى المبتدئ للكبار)، يقدمها الأستاذ أسعد شوربة، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

12 – مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي في دورته الأولى، يفتتحه نخبة من كبار الشعراء العرب، في دار الأوبرا بدمشق، الساعة الـ 5:00 عصراً.

13 – محاضرة تعريفية مجانية بعنوان (إخراج الكتب على برنامج InDesign)، يقدمها الأستاذ رامز القاري، في مركز الرقيم بركن الدين، الساعة الـ 5:00 عصراً.

14 – محاضرة بعنوان (شروط النهضة عند مالك بن نبي) يقدمها الدكتور محمد العبدة في قاعة المحاضرات بالمكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

15 – ورشة عمل بعنوان “تقانات الفن التشكيلي والخط العربي”، يقدمها الفنانان بشير بشير وأحمد كمال، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

16 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين “تنين الأماني”، و”سندريلا” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 5:00 عصراً، والـ 7:00 مساءً.

17 – ندوة بعنوان (إشراقات في الشعر العباسي)، يشارك فيها الدكاترة غدير إسماعيل وإبراهيم منصور ومنى داغستاني، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

18 – مهرجان الفن التشكيلي السنوي السادس، ومعرض أعضاء جمعية بيت الخط العربي والفنون، في صالة المنتدى الاجتماعي بمنطقة الطلياني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

19 – عرض مسرحي بعنوان (فوق هذا المستطيل وقع حادث)، تقدمه فرقة حاتم علي للفنون المسرحية، على مسرح الحمراء، الساعة الـ 7:00 مساءً.

20 – عرض الفيلم السينمائي (سائق الشاحنة)، تقدمه المؤسسة العامة للسينما بالتعاون مع فضاء “مشوار”، في منطقة الربوة، الساعة الـ 8:30 مساءً.

21 – عرض أفلام ” صقر وكناريا، موانا، خلي بالك من نفسك، الغاضب”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة قراءة للأطفال، تقدمها الكاتبة بسوم سلوم، في المحطة الثقافية بجرمانا (البلدية الجديدة – جانب مركز خدمة المواطن)، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة حوارية بعنوان (من أنا؟ رحلة لاكتشاف الذات)، يقدمها الأستاذ سعيد محمد، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في قطنا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 -أمسية شعرية بعنوان (أوتار الثقافة أنغام الشعر)، يشارك فيها الشعراء جابر شنيكر، رنا الصدقة، الدكتور محمد سليم غزال، والدكتور محمد معراوي، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – فعالية للأطفال بعنوان (رحلة إلى عالم المرح)، يقدمها فريق القصير المسرحي بالتعاون مع المركز الثقافي في القصير، في مقر المركز، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2- أمسية شعرية بعنوان (سماءٌ واحدة)، بمشاركة الشعراء أحمد الشمطي، أمل مناور، إيمان موصلي، رجاء نور الدين، وخليل حمادة، وتقدمها إيناس الزين، في مقر اتحاد الكتاب العرب فرع حمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – أصبوحة أدبية يحييها الشعراء حيان الأخرس وخالد درويش وفرج الله طه والقاص زكريا المحمود، في مقر فرع اتحاد الكتاب العرب بحماة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان (الإصلاح الزراعي في سوريا.. دروس الماضي ورؤية المستقبل) يلقيها الدكتور ياسر الحسين في مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (الموسيقا والشعر)، يلقيها الأستاذان فادي خيربيك وشادي صوان، في صالة المركز الثقافي العربي بسلحب، الساعة الـ 6:30 مساءً.

طرطوس:

1 – جلسات تدريبية وأنشطة تعليمية وتثقيفية للأطفال واليافعين في الخط العربي ومهارات التواصل، يقدمها الأساتذة محمد كوسا وعلي شاليش وميار حسن، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 -عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “آل كرودز 2” و”الهر ذو الحذاء.. الأمنية الأخيرة”، والفيلم العائلي المترجم “إيفان الفريد من نوعه”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان “الأدب والشعر.. روح الإنسانية وصوت الفكر”، يقدمها الأستاذ علاء سلمون، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

5 – ورشة أعمال يدوية بإشراف فريق مهارات الحياة في طرطوس الساعة الـ 11:00 صباحاً، وورشة رسم حر بإشراف قسم الأنشطة وثقافة الطفل الساعة الـ 12:00 ظهراً، وذلك في مقر المركز الثقافي العربي بالقمصية.

6 – أصبوحة شعرية بعنوان “الشعر في مشتى الحلوين”، يشارك فيها الشعراء مروان عيد، وعبير إبراهيم، وبسام بساطي، وعيسى فضة، ووائل عثمان، وزاهر حدو، وممدوح غالي، وحسان بساطي، بإدارة الأستاذة صالحة الحجلي، والدكتور جودت إبراهيم، والشاعرة نازك مسوح، في صالة المركز الثقافي العربي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

7 – أمسية أدبية بمشاركة نهلة يونس، وسعاد محمد، وهبة زهرة، والدكتورة هناء إسماعيل، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – نشاطات النادي الصيفي للأطفال في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – تحدي أبطال اللغة الصغار، تقدمه المهندستان شذى ميا ورشا غصينة، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – عرض مسرحي بعنوان (هذه ليلتي)، ضمن عروض مهرجان اللاذقية الفرعي، في مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – جلسة توعوية بعنوان (التدخين والمخدرات والوقاية منها)، يقدمها الأستاذ عمار العمر، في المركز الثقافي بجنديرس، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (مفهوم الشباب ودورهم في صناعة التغيير) يقدمها الأستاذ أحمد فؤاد كلو في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان (الهوية الثقافية في زمن الذكاء الصناعي) تقدمها الآنسة ضياء عبد القادر عبيان في المركز الثقافي بالأتارب، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4- عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان: يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، 72 ساعة، هوس” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

أمسية شعرية يقدمها الشعراء فواز عبيد وحميد الوافي ورشاد العبيد، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 8:30 مساءً.

الرقة:

1 – أمسية شعرية بعنوان (على ضفاف القصيدة)، يقدمها الشعراء جمعة الحسين، وحمود نور الموسى، وعبد المنعم فريج، في مديرية الثقافة بالرقة، الساعة الـ 8:00 مساءً.

2 – أمسية من الشعر النبطي يلقيها الشاعران ناصر حميد الطائي وراكان مذود الزبيدي، في المركز الثقافي بالطبقة، الساعة الـ 8:00 مساءً.