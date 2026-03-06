قصص خيال علمي ودراسات في العدد الجديد من مجلة «الخيال العلمي»

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة العامة للكتاب في وزارة الثقافة السورية العدد 95 من المجلة العلمية الثقافية «الخيال العلمي»، وهي مجلة فصلية تعنى بنشر المقالات العلمية وأدب الخيال العلمي، وتسعى إلى تعزيز الاهتمام بالعلوم والابتكار وتبسيط المعرفة العلمية للقارئ.

دراسات وبحوث: الخيال العلمي ورحلة الزمن

استهل العدد الجديد صفحاته بباب «دراسات وأبحاث»، حيث تناولت الدكتورة ريما الدياب في مقالها ماهية أدب الخيال العلمي، وأبرز أعلامه في سوريا والعالم العربي، مشيرةً إلى ريادة الدكتور طالب عمران محلياً في هذا المجال إلى جانب عدد من كتّاب الخيال العلمي في المشرق العربي، كما تناولت أهمية هذا النوع من الأدب وصلته بالزمن، موضحةً أنه يتميز بقدرته على اختراق الزمن وتجميد الحاضر والمستقبل.

ونقرأ في باب الدراسات والأبحاث أيضاً مقالاً حول أدب المناخ لكاتب القصص الخيالية أندرو دانا هدسون، نقلته إلى العربية مها مرزة، يتناول فيه الفروق بين الخيال التأملي الذي يضم الفانتازيا المرتبطة بأحداث تدور في ماضٍ متخيّل، والخيال العلمي الذي يميل إلى استشراف المستقبل، ويتطرق المقال إلى مفهوم خيال المناخ والأنواع الأدبية المرتبطة به.

كما يتضمن العدد مقالاً للدكتور غزوان السلوم بعنوان «سد الخوانق الثلاثة بمعجزة الصين الهندسية»، يستعرض فيه خصائص هذا السد وموقعه وأقسامه وتاريخ إنشائه وأبرز الفوائد الاقتصادية والتنموية التي حققها، كما يضم العدد دراسة حول الفينومينولوجيا (علم الظواهر) تتناول مفهوم هذا المصطلح وأبعاده في دراسة الظواهر علمياً، بقلم عضو اتحاد الكتاب العرب معمر نواف الهوارنة.

أرض الحضارات: تراث الجغرافيا والخط العربي

يضم باب أرض الحضارات مقالاً حول كتاب “المسالك والممالك” لرائد الجغرافيا الإدراكية في العهد العباسي ابن خرداذبّه، الذي استغرق في تأليفه ثلاثين عاماً، والمقال بقلم محمد حبش الذي انتقى من الكتاب ما يتعلق بدمشق ومناطق سوريا حالياً، كما كان الخط العربي ونقوشه حاضراً في مقال كتبه عمار النهار يشرح خلاله تاريخ الخط العربي وأنواعه وأدواته.

وتخصص مجلة الخيال العلمي في كل عدد زاوية لقصص الخيال العلمي، وفي هذا العدد طرح الدكتور طالب عمران قصة بعنوان “أزمنة من القهر”، كما كتب صلاح معاطي قصة بعنوان “تاريجريت”.

عوالم الغموض والفضاء وعلوم المستقبل

أما زاوية أسرار وخفايا، فترجم فيها الدكتور جهاد ملحم مجموعة من كتابات غربية حول ألغاز الحياة، منها تجربة الاقتراب من الموت، وكتب عن خفايا وأسرار العالم أيضاً رئيس تحرير المجلة الدكتور طالب عمران، متناولاً القارة المفقودة وأسرار الزمن وألغاز قبائل المايا.

ويأخذ باب الفضاء القارئ في رحلة إلى عوالم الكون، حيث يسلّط هذا العدد الضوء على كوكب المشتري، العملاق الغازي الغامض وأحد أكبر كواكب المجموعة الشمسية، كما يتضمن الباب ترجمة بعنوان معجزة الذرة والقوى النووية والتجاذبية أنجزها أحمد سلطان.

وفي باب علوم المستقبل ترجم الدكتور سام عمار مقالة تتناول دراسة حول دمج الخيال العلمي والواقع الافتراضي واستخدامه في تدريس الفنون البصرية، ودعوة المراهقين إلى إنتاج قصة استباقية عن العالم بعد ألف عام، وتشرح الانغماس في مستقبلهم الخيالي.

زاوية كتاب الشهر وتصميم الغلاف

اختُتم العدد بزاوية «كتاب الشهر» التي تناولت أول رواية في أدب الخيال العلمي بعنوان «القصة الحقيقية» للكاتب لوقيانوس السميسطائي، التي تعود إلى القرن الثاني الميلادي، وقد ترجمها إلى العربية عادل داود.

وجاء الغلاف الأمامي للمجلة مصوراً بعرض فني لعناوين مواد العدد، فيما تضمن الغلاف الأخير تعريفاً موجزاً بالمقالات التي يضمها العدد، بوصفها ملفات إبداعية تجمع بين التراث العلمي وأدب الخيال العلمي، بمساهمات لعدد من كبار الكتّاب في الوطن العربي.

يُذكر أن العدد الأول من مجلة «الخيال العلمي» صدر مطلع أيلول عام 2008 عن وزارة الثقافة السورية، لتكون منبراً ثقافياً متخصصاً يُعنى بنشر الدراسات العلمية وأدب الخيال العلمي، وتقديم محتوى معرفي يجمع بين العلم والإبداع الأدبي، بمشاركة باحثين وكتّاب من عدد من الدول العربية والأجنبية.