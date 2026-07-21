محاضرة في ثقافي حماة تناقش واقع النهوض الاقتصادي في سوريا وتجارب دول ما بعد الحرب

حماة-سانا

نظمت مديرية الثقافة في حماة اليوم الثلاثاء محاضرة بعنوان “هل تأخرت سوريا في النهوض الاقتصادي”، قدمها المستشار الاقتصادي الدولي الدكتور أسامة القاضي، وذلك على مدرج المركز الثقافي العربي في مدينة حماة.

واستعرض القاضي خلال المحاضرة عدداً من تجارب الدول التي عانت حروباً طويلة قبل أن تتمكن من إعادة بناء اقتصاداتها وتحقيق معدلات نمو متقدمة، ومن بينها فيتنام وكوريا الجنوبية وألمانيا الغربية وسنغافورة، موضحاً أن هذه الدول مرت بسنوات من الركود عقب انتهاء الحروب، قبل أن تبدأ مرحلة التعافي والنهوض الاقتصادي.

وأشار إلى أن تجارب عدد من الدول التي مرت بظروف مشابهة أظهرت أن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى عدة سنوات، لافتاً إلى أن دولاً أوروبية متقدمة احتاجت وقتاً طويلاً لاستعادة عافيتها بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.

وأوضح القاضي في تصريح لمراسلة سانا، أن المحاضرة ناقشت سؤالاً رئيسياً حول ما إذا كانت سوريا قد تأخرت فعلاً في مسار النهوض الاقتصادي، بعد نحو 16 شهراً من تشكيل أول حكومة تكنوقراط عقب التحرير من النظام البائد.





من جانبه، بين عبد الوكيل كوجان، أحد الحضور، أن المحاضرة كانت قيمة ومفيدة، لما تناولته من قراءة للسياسة الاقتصادية السورية الحالية، ومقومات نجاحها وتطورها في مرحلة ما بعد الحرب، وأشار إلى أن القاضي كان قد قدم في عام 2008 بحثاً حذر فيه من تراجع الاقتصاد السوري، إلا أن ذلك البحث لم يحظَ بالاهتمام من قبل النظام البائد.

وفي ختام المحاضرة، أجاب الدكتور القاضي عن أسئلة الحضور واستفساراتهم، التي تركزت حول السبل الممكنة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الدخل، وتوسيع الموارد المالية، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة.