انطلاق فعالية “سوريا: مهد الحضارات” في إسطنبول

إسطنبول-سانا

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية فعالية ثقافية فنية بعنوان “سوريا: مهد الحضارات”، بحضور واسع من أبناء الجالية السورية وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي.

وتُنظم الفعالية من قبل الاتحاد العام لطلبة سوريا واتحاد الطلبة السوريين في جامعة توب كابي بإسطنبول، بالشراكة مع فريق “وجد” الفني، وبدعم من جهات عدة بينها TISUP وYTB وجمعية “باب العالم”.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على التراث السوري وغناه الحضاري، من خلال برنامج متكامل يجمع بين العروض الفنية والبصرية، ويأخذ الحضور في رحلة عبر التاريخ السوري، مستعرضاً ملامح الهوية الثقافية التي شكلت إحدى أعرق الحضارات الإنسانية.