المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ  21 من تموز 2026

دمشق:

1 – فعالية ثقافية بعنوان (صالون الشباب الثقافي)، يشرف عليها الدكتور غدير إسماعيل بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:00 ظهراً.

2 – عرض فيلمي الأطفال “أينبو: روح الأمازون” المترجم و”هجرة” المدبلج في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

3 – محاضرة بعنوان “كيف تقرأ أطفالك وكأنهم كتاب”، يقدمها الدكتور حمزة الحمزاوي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – ورشة عمل يدوية بعنوان (طوق وسوار)، تقدمها السيدة عبيدة المزيد، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – عرض أفلام ” صقر وكناريا، الشر المميت: احتراق، حكاية لعبة 5، موانا”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة حوارية بعنوان “من السلوك للمهارة”، تقدمها المدربة ريم علي سعدة، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – حفل الافتتاح الرسمي لجمعية “رؤية 360” الثقافية والتعليمية والتوعوية، في جديدة عرطوز الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – محاضرة فكرية بعنوان “ترقيع بخيط التراث”، يلقيها الأستاذ محمد سلمون، في قاعة الشاعر ممدوح السكاف بصالة فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – أمسية زجلية بعنوان “لقاء جديد”، تتضمن عرضاً لفيلمي “فنجان” و”رياحين العنيد”، في مقر مشروع هارموني بشارع الأظن، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – محاضرة اقتصادية بعنوان “هل تأخرت سوريا في النهوض الاقتصادي؟”، يقدمها المستشار الاقتصادي الدولي الدكتور أسامة القاضي، في مقر مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – عرض سينمائي لفيلم (الفهد) للمخرج نبيل المالح، ضمن برنامج “سينما الريف” للأفلام الطويلة، في مبرة قرية بيرة الجرد، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

طرطوس:

1 – حملة تطوعية بيئية بعنوان “إشراقة المرقب”، تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية لإعادة الألق لقلعة المرقب، أمام البوابة الرئيسية للقلعة، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – جلسة حوار فكري وفق منهج “p4c” للأطفال بعنوان “الأمنية والندم” وعرض فيلم قصير بعنوان “الأمنيات الثلاث” في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

3 – ورشات تدريبية للأطفال واليافعين تشمل القصة، والرسم، والأشغال اليدوية، والمسرح، والموسيقا، والفنون الشعبية، بإشراف الأساتذة حسن نصر، وأنس حرفوش، والآنسات فيحاء نابلسي، وبانا صقور، وزهور أحمد، وبشرى جمعة، ومريم حامد، وآية حطاب، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، بدءاً من الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – عرض أفلام الأطفال المترجمة “أينبو: روح الأمازون، بادينغتون، إيفان الوحيد والأوحد”، في سينما كندي طرطوس الرئيسية، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 عصراً.

5 – محاضرة تراثية بعنوان (إيمار، ملتقى الحضارات على طريق الفرات)، يقدمها قسم التراث، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – ورشة أعمال يدوية تفاعلية للأطفال بعنوان (أعمال يدوية)، تقدمها الأستاذة بتول عيسى، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

7 – حلقة كتاب تراثية بعنوان “دمشق أوابد وصور”، يقدمها فريق قسم التراث ضمن برنامج نشاطات النافذة الثقافية في مشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

8 – عرض فني للأطفال بعنوان (أغصان سوريا)، يقدمه أطفال المركز الثقافي في الدريكيش بمقر المركز، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

9 – ندوة ثقافية بعنوان (أشهر علماء الفيزياء في القرن العشرين) يقدمها الباحث حسن بلال ويحاوره فيها المهندس غسان سليمان، في صالة اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

10 – فقرة تراثية بعنوان (الحكواتي)، تقدمها جمعية بسمة وزيتونة بالتعاون مع المركز، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 5:00 عصراً.

11 – حفل غنائي بعنوان (كلثوميات)، يقدمه كورال نهاوند بقيادة الأستاذة حلا نقرور، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

12 – عرض مسرحي بعنوان “حديقة الحيوانات”، يقدمه الأخوان ملص، في مركز فريق شمس بمدينة القدموس، الساعة الـ 6:00 مساءً.

اللاذقية:

1 – محاضرة بعنوان (الطفل في أدب الأمس واليوم)، تقدمها الشاعرة الزهراء الصعيدي، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

2 – عرض موسيقي بعنوان (فعالية البيانو 2026)، يقدمه طلاب المركز الوطني للموسيقا، في مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة ثقافية أدبية بعنوان (من أعلام أعزاز الشيخ عيسى الخطيب ـ شاعر الشمال)، يلقيها الأستاذ فياض العبسو، في قاعة المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 5:00 عصراً.

2 – عرض أفلام: “صقر وكناريا، الشر المميت: احتراق، موانا، الصندوق الأسود، هوس، الشاطر” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

أمسية شعرية يقدمها الشاعران محمد مروان وإبراهيم العسكر، في المركز الثقافي العربي بدير الزور (دوار السبع بحرات)، الساعة الـ 8:30 مساءً.