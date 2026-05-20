المسلسل السوري القصير “يوم وشوي” يحصد جائزة “ذا تيلي أوردز” العالمية

دمشق-سانا

حقق المسلسل السوري القصير “يوم وشوي” إنجازاً جديداً للدراما السورية بفوزه بجائزة “ذا تيلي أوردز”، إحدى أبرز الجوائز الدولية التي تحتفي بالأعمال التلفزيونية والرقمية والإبداعية حول العالم.

كاتب ومخرج العمل يمان عنتابلي أعلن هذا الفوز عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، معتبراً أن الجائزة تمثل “انتصاراً كبيراً لفريق العمل المؤمن برسالته الثقيلة قبل تحقق أي شرط إنتاجي طبيعي وتقليدي”، مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة في مسار تجديد الصناعة الدرامية السورية وفتح آفاق جديدة أمام تجارب شبابية مستقلة.

خمس حلقات تختصر أعواماً من الألم والأمل

ينتمي العمل إلى نمط الدراما القصيرة، ويتألف من خمس حلقات فقط، مقدماً معالجة مكثفة لأحداث الثورة السورية وما خلّفته من تحولات اجتماعية وإنسانية عميقة.

ويستعرض العمل حكاية أسرة سورية متوسطة الحال تواجه تداعيات الاعتقال والهجرة والفقر، قبل أن تبلغ ذروة الأحداث مع سقوط النظام البائد وانتصار الثورة، وعودة الأمل إلى أفراد العائلة الذين أنهكتهم سنوات الانتظار.

ويحمل عنوان العمل دلالة رمزية، إذ يشير “اليوم” إلى سنوات طويلة من المعاناة، بينما يرمز “شوي” إلى الساعات القليلة التي غيّرت مصير السوريين وأعادت إليهم حلم الحرية واللقاء.

معالجة درامية أقرب إلى السينما

تميّز المسلسل ببنية سردية مكثفة واقتصاد في عدد الشخصيات والأماكن، ما منح العمل طابعاً بصرياً وإنسانياً قريباً من اللغة السينمائية، مع تركيز على التفاصيل اليومية التي عاشها السوريون، من انقطاع الكهرباء وشحّ الوقود إلى الحواجز والاعتقال والاغتراب.

كما اعتمد العمل على أداء هادئ ومؤثر، وموسيقا تصويرية داعمة للمناخ التأملي، بما عزز من قدرة الحكاية على الوصول إلى المشاهد بصدق وبساطة.

فنانون مخضرمون وشباب

شارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين السوريين، بينهم يارا صبري وجمال العلي وفرح الدبيات وتيم حناوي، إلى جانب الطفلين جميل مرعي وجاد الرجولة، اللذين قدما أداءً لاقى إشادة واسعة.

فريق عمل متكامل من سوريا وتركيا

شارك في تنفيذ العمل فريق فني وإنتاجي من سوريا وتركيا، فيما أشرف على التنفيذ والإنتاج عدد من الفنيين والتقنيين الذين أسهموا في إنجاز العمل رغم محدودية الإمكانات الإنتاجية.

وأنتج المسلسل لصالح منصة العربي بلس، بدعم من المنتج محمد أبو العينين، في خطوة عدّها مخرج العمل نموذجاً لجرأة المؤسسات الإعلامية في احتضان تجارب درامية جديدة.

خطوة واعدة للدراما السورية الجديدة

يمثل فوز “يوم وشوي” بجائزة عالمية تأكيداً على قدرة الدراما السورية على الوصول إلى الجمهور الدولي عندما تقترن الرؤية الفنية الصادقة بالمعالجة الإنسانية العميقة.

كما يعكس هذا الإنجاز حضور جيل جديد من المبدعين السوريين الذين يسعون إلى تقديم أعمال مختصرة ومكثفة، تنطلق من الواقع وتراهن على جودة الفكرة وقوة السرد أكثر من الاعتماد على القوالب الإنتاجية التقليدية، كما يؤكد هذا التتويج أن الدراما السورية لا تزال قادرة على تجديد أدواتها والتعبير عن قضايا الإنسان السوري بلغة فنية مؤثرة تجد صداها في المحافل الدولية.

وجائزة “ذا تيلي أوردز” (The Telly Awards) هي جائزة إعلامية دولية مقرها الولايات المتحدة، تُمنح سنوياً لتكريم الأعمال المتميزة في مجالات الإنتاج المرئي والمحتوى الإعلامي عبر مختلف المنصات، بما في ذلك التلفزيون والمنصات الرقمية والإعلانات والأفلام الوثائقية، حيث تركز على جودة الإنتاج والإبداع الفني في صناعة الفيديو والمحتوى البصري، بمشاركة مؤسسات إعلامية وشركات إنتاج من مختلف دول العالم.