كرة القدم بين الفلسفة والأدب والعلم.. لعبة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر

دمشق-سانا



لم تعد كرة القدم في العصر الحديث مجرد منافسة رياضية أو وسيلة للترفيه، بل غدت ظاهرة ثقافية وإنسانية استقطبت اهتمام فلاسفة ومفكرين وأدباء وباحثين، سعوا إلى تفسير جاذبيتها الواسعة وتأثيرها في الأفراد والمجتمعات، وما تختزنه من دلالات تتصل بالانتماء والحرية والمصادفة والإبداع.

الفلاسفة يقرؤون أسرار المستطيل الأخضر



تناولت الفلسفة مفهوم اللعب والرياضة من زوايا متعددة، واستند عدد من الباحثين إلى أفكار فلاسفة بارزين في تحليل طبيعة كرة القدم وآلياتها.

وفي قراءة مستوحاة من أفكار الفيلسوف اليوناني أرسطو، يمكن النظر إلى المباراة بوصفها بناء متكاملاً له بداية ووسط ونهاية، غير أن نتائجها كثيراً ما تتجاوز التوقعات، ولا تخضع دائماً لمنطق يمكن تكراره بالطريقة نفسها.

وبعده بأكثر من ألفي عام، وجد الكاتب والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو، الذي مارس كرة القدم حارساً للمرمى خلال شبابه، في اللعبة مدرسة للأخلاق والمسؤولية والعمل الجماعي، وربط تجربته الرياضية بمواجهة المجهول والاستعداد الدائم لما قد يحدث.



ورأى الفيلسوف الألماني فريدريك شيلر أن الإنسان لا يحقق إنسانيته على نحو كامل إلا حين يلعب، معتبراً اللعب جزءاً أساسياً من الطبيعة البشرية، فيما تناول جان بول سارتر الرغبة في اللعب بوصفها تعبيراً عن الحرية والفعل الإنساني.

أما الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز، فترتبط بعض القراءات المستندة إلى أفكاره بصورة اللاعب المبدع الذي لا يعتمد على القوة وحدها، وإنما يصنع الفارق عبر قدرته على قراءة حركة اللعب والاندماج فيها وابتكار حلول غير متوقعة.

وفي كتابه «فيم نفكر حين نفكر في كرة القدم»، تناول الفيلسوف البريطاني سايمون كريتشلي تجربة التشجيع الجماهيري من منظور فلسفي، ورأى في اللعبة مساحة للتعاون والمشاركة الجماعية، ومدخلاً لفهم العلاقة بين الرياضة والمجتمع والتحولات الاقتصادية والثقافية المعاصرة.

الأدباء يحوّلون الكرة إلى حكاية



لم يقتصر الاهتمام بكرة القدم على الفلاسفة، بل امتد إلى عدد من الأدباء والشعراء الذين حضرت اللعبة في أعمالهم أو تجاربهم الشخصية.



ويرتبط اسم الأديب المصري الحائز جائزة نوبل نجيب محفوظ بكرة القدم التي مارسها في طفولته وشبابه في حي العباسية بالقاهرة، قبل أن يتجه إلى الأدب ويجعل من الحارة المصرية وعلاقاتها الإنسانية عالماً رئيسياً في أعماله.

كما تناول الشاعر الفلسطيني محمود درويش أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في نصوص ومقالات قرأت شخصيته وأسلوبه في اللعب، وتوقفت عند قدرة كرة القدم على استقطاب مشاعر الجماهير ومنافسة الشعر والفلسفة في التأثير في الوجدان.



وقدم الكاتب الأوروغوياني إدواردو غاليانو في كتابه «كرة القدم بين الشمس والظل» قراءة أدبية وتاريخية لمسار اللعبة، متتبعاً انتقالها من فضاء للمتعة الشعبية إلى نشاط احترافي تحكمه حسابات السوق، من دون أن يغفل جماليات الأداء لدى نجوم بارزين، بينهم بيليه ودييغو مارادونا.



وحضرت الذاكرة الكروية أيضاً في تجارب روائية عربية، بوصفها مساحة إنسانية تتقاطع فيها أحلام الأفراد مع قضايا الانتماء والحرية والفوارق الاجتماعية.

العلم يفسر شغف الجماهير الكروي



وتقدم علوم الأعصاب وعلم النفس الاجتماعي تفسيرات لجانب من تعلق الجماهير بكرة القدم، إذ يمكن لحالات الترقب والفوز والانتماء الجماعي أن تنشط أنظمة عصبية مرتبطة بالمكافأة والتحفيز والتواصل الاجتماعي.

ويرتبط الدوبامين، وهو ناقل عصبي، بآليات التوقع والمكافأة، بينما يؤدي الأوكسيتوسين دوراً في بعض أشكال الترابط الاجتماعي، غير أن تفسير الشغف الرياضي لا يقتصر على عامل بيولوجي واحد، بل يتداخل فيه النفسي والاجتماعي والثقافي.

كما يربط باحثون في علم الاجتماع الرياضي وعلم التعقيد بين جاذبية كرة القدم وبنيتها التي تجمع بين قواعد واضحة ونتائج غير قابلة للتوقع الكامل، ما يمنح المباريات قدراً مرتفعاً من الإثارة وعدم اليقين.



وتوفر اللعبة فضاء منظماً للتعبير عن الانفعالات الفردية والجماعية، وتتيح للجمهور اختبار مشاعر الفوز والخسارة والانتماء ضمن إطار تحكمه قواعد موحدة، وهو ما يسهم في تفسير استمرار حضورها بوصفها واحدة من أكثر الرياضات انتشاراً وتأثيراً في العالم.