“الغرفة السرية”.. قصة تربوية تعالج الفضول غير المنضبط لدى الطفل

دمشق-سانا

تُقدِّم قصة “الغرفة السرية” للكاتبة ليلى سعد القحطاني، معالجةً أدبيةً رشيقة لأحد أبرز التحديات السلوكية في الطفولة: الفضول غير المنضبط، وذلك ضمن سردٍ يجمع بين التشويق والرسالة التربوية بأسلوب سلس وجاذب.

فضول يقود إلى العواقب

تدور أحداث القصة حول الطفلة نورة، التي يقودها شغفها باكتشاف المجهول إلى التسلل برفقة أخيها إلى غرفة غامضة في منزل جارٍ مسن، بعدما أثار انتباهها مفتاح مخبأ وتصرفات مريبة، وبدافع المغامرة يتخذ الطفلان قرار الدخول دون إذن، لتجد نورة نفسها لاحقاً في مواجهة تبعات هذا الاختيار.

وفي المشهد الختامي، تعود نورة إلى جدتها وقد غمرها الندم، فتستقبلها بحنان وتوجّهها توجيهاً دينياً وأخلاقياً، مؤكدةً أن التجسس وسوء الظن منهيٌّ عنهما، وأن احترام خصوصية الآخرين قيمةٌ أصيلة لا بد من الالتزام بها، ومن هنا تبدأ نقطة التحول في شخصية نورة، إذ تدرك أن الفضول غير المنضبط قد يفسد القلب، وأن عليها الإقلاع عن هذا السلوك والتمسّك بالقيم واحترام الآخرين.

أسلوب مبسط ورسالة تربوية

اعتمدت القصة لغةً عربية فصحى مبسطة، ملائمةً للطفل، تحمل طابعاً تربوياً ودينياً، وجاء السرد مباشراً مدعوماً بالحوار، مع توظيفٍ مقصود لتكرار بعض المفاهيم، وفي مقدمتها “الفضول”، بما يعزز ترسيخ الفكرة لدى القارئ الصغير، ويضفي على النص عنصراً من التشويق والجاذبية.

رسائل تربوية ودور إرشادي

تحمل القصة جملةً من الرسائل التربوية الجوهرية، في مقدمتها التأكيد على تحريم التجسس وسوء الظن، وضرورة احترام خصوصية الآخرين بوصفه واجباً دينياً وأخلاقياً، إلى جانب التنبيه إلى أن الفضول غير المنضبط قد يقود إلى الخطأ، كما تبرز قيمة الاعتذار والتوبة باعتبارهما طريقاً للإصلاح، وتؤكد أن الطفل يمكن أن يكون قدوةً لغيره، كما يتجلى في تأثير نورة على أخيها.

وفي هذا السياق، تؤدي الجدة دوراً محورياً بوصفها المرشد الأخلاقي الذي يصحح الخطأ بحكمة ورفق، بعيداً عن القسوة، إذ تربط السلوك بالقيم الدينية، ما يعكس حضورها كرمز للتربية القائمة على الوعي والاحتواء.

إصدار موجّه للناشئة

صدرت قصة “الغرفة السرية” عن دار الهدى في الرياض، وجاءت في 25 صفحة من القطع الصغير، بما يلائم الفئة العمرية المستهدفة، ويعزز سهولة القراءة.