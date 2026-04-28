فعالية تدريبية في مركز ثقافي القصير بحمص لتعزيز مهارات كتابة المقالة البحثية

حمص-سانا

انطلقت اليوم في المركز الثقافي بمدينة القصير بريف حمص ورشة تدريبية متخصصة في مهارات كتابة المقالة البحثية ومقالة الرأي، بمشاركة مجموعة من طلاب الجامعات والدراسات العليا والمهتمين بمجال الكتابة، وتستمر فعالياتها لمدة يومين.

وأوضح مدير المركز الثقافي في القصير، عبد المجيد قرنداش، في تصريح لمراسلة سانا، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود دعم الأنشطة الثقافية الهادفة إلى تطوير مهارات الكتابة لدى الشباب، وبيّن أن الورشة، التي يقدمها الدكتور ياسين جمول على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، تستهدف طلاب الماجستير وطلبة الجامعات وكل المهتمين بصقل قدراتهم في هذا المجال.

وأشار قرنداش إلى أن الهدف من الورشة هو الارتقاء بمستوى الكتابة البحثية وتعزيز مهارات إعداد المقالات، لافتاً إلى أن عدد المشاركين يبلغ نحو عشرين متدرباً.

من جانبه، أوضح المدرب ياسين جمول، أن الورشة تركز على تعريف المشاركين بأساسيات كتابة المقالة البحثية القائمة على عرض الرأي المدعوم بالمصادر والمعالجة المنطقية، إضافة إلى توضيح الفروق بينها وبين مقالة الرأي التي تمنح الكاتب مساحة أوسع للتعبير عن وجهة نظره.

وأضاف جمول: إن البرنامج التدريبي يجمع بين الجانب المعرفي والتطبيق العملي، بما يمكّن المتدربين من اكتساب مهارات عملية تسهم في تطوير قدراتهم الأكاديمية والبحثية.

بدوره، أشار المتدرب زيد حربا، طالب الدراسات العليا في جامعة حمص، إلى أن مشاركته في الورشة جاءت بهدف تجاوز الصعوبات التي يواجهها في كتابة المقالات البحثية، واكتساب مهارات تساعده في إعداد أبحاثه الجامعية بشكل أفضل.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والتدريبية التي ينظمها المركز الثقافي في القصير، بهدف تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم في مجالات البحث والكتابة، بما يسهم في دعم الحركة الثقافية والعلمية في المجتمع المحلي.