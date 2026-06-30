اتحاد الكتاب العرب يكرم أعضاء اتحاد كتاب سوريا الأحرار بعضوية شرفية

دمشق-سانا

أعلن اتحاد الكتاب العرب اليوم الثلاثاء، منح أعضاء اتحاد كتاب سوريا الأحرار صفة عضو شرف، تقديراً لإسهاماتهم الوطنية والإبداعية، ولدورهم في صون الهوية الوطنية والدفاع عن الثقافة السورية خلال سنوات الثورة، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع دائرة الشراكة مع مختلف الطاقات الفكرية والأدبية في البلاد.

وجاء القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي أكد أن تكريم هذه النخبة من الكتاب والمبدعين يمثل اعترافاً بما قدموه من نتاج فكري ومواقف ثقافية أسهمت في الحفاظ على حضور الكلمة السورية، وتعزيز قيم الحوار والإبداع في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد.

امتيازات ثقافية وتكريم رسمي لأعضاء الشرف

وأوضح الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن العضوية الشرفية سترافقها مجموعة من الإجراءات التنفيذية، أبرزها إصدار بطاقات عضوية خاصة تمنح أصحابها مزايا اعتبارية وتسهيلات للمشاركة في الأنشطة الثقافية، إلى جانب تخصيص سجل شرف موثق في أرشيف الاتحاد يوثق أسماء المكرمين وإنتاجهم الفكري، بما يحفظ هذا الإرث للأجيال المقبلة.

كما يتيح القرار للأعضاء الجدد المشاركة في النشر عبر الدوريات والمجلات والمطبوعات التي يصدرها اتحاد الكتاب العرب، إضافة إلى إشراكهم في الندوات والمهرجانات والملتقيات الفكرية والأدبية التي ينظمها الاتحاد بصورة دورية، بما يعزز حضورهم في المشهد الثقافي ويثري الحراك الأدبي.

وفي إطار الاحتفاء بهذه المبادرة، يعمل الاتحاد على التحضير لحفل تكريمي رسمي يقام قريباً في مقره بدمشق، لتسليم بطاقات العضوية الشرفية، ودروع التقدير للمكرمين، في لفتة تؤكد المكانة التي يحتلها المبدعون في الحياة الثقافية السورية.

عضوية الشرف.. رسالة تقدير للمبدعين

رئيس اتحاد الكتاب الدكتور أحمد جاسم الحسين أكد في تصريح صحفي، أن منح عضوية الشرف لهؤلاء الكتاب واجب تجاه ما قدموه من عطاء وإبداع، موضحاً أن هذه الصفة لا تمس الجوانب القانونية المنظمة لعضوية الاتحاد، وإنما تهدف إلى دعم المبدعين وتشجيعهم على مواصلة الكتابة والنشر والإسهام في إثراء الثقافة الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية يتبناها الاتحاد لتعزيز دور المثقف السوري بوصفه شريكاً في بناء الوعي وصناعة المشهد الثقافي، والانفتاح على مختلف التجارب الأدبية التي أسهمت في خدمة الثقافة السورية، بما يعزز حضور الاتحاد كمؤسسة وطنية جامعة ترعى الإبداع وتحفظ حقوق الأدباء، وتواكب التحولات الثقافية في سوريا الجديدة.