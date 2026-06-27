الليل الطويل.. فيلم يكرّم ذكرى الراحل حاتم علي في عرض خاص بدمشق‏

دمشق-سانا

جمع “صالون دمشق السينمائي” عشاق الفن السابع وصنّاعه ومحبي ‏المخرج الراحل حاتم علي في أمسية واحدة، استضافها “غاليري زوايا” ‏بدمشق مساء اليوم السبت، لمشاهدة فيلمه الروائي الطويل “الليل الطويل” ‏تحيةً لروحه وإرثه الفني.‏

الفيلم أعاد خلال دقائق عرضه التسعين طرح أسئلة حول الحرية والأثر ‏العميق الذي تتركه سنوات السجن والاعتقال في نفس الإنسان، بمشاركة ‏قامات الفن السوري كالراحل خالد تاجا، والفنانين سليم صبري ونجاح ‏سفكوني وباسل خياط.‏

ما بعد غياهب السجن

الفيلم الذي كتبه المخرج هيثم حقي وأنتج عام 2009، يقدم قصة ثلاثة ‏أصدقاء يخرجون للحرية من غياهب الاعتقال بعد عقدين من الزمن داخل ‏قضبان السجن، ليواجهوا واقعاً مختلفاً في الخارج، من تغيّر العائلة ورحيل ‏الأصدقاء وتبدد الأحلام والطموح، بينما يكون مصير صديقهم الرابع أن ‏يبقى داخل السجن ولا ينال حريته.‏

وتعكس المشاعر التي يواجهها أبطال الفيلم عقب خروجهم حقيقة أن الحرية ‏لا تعني فقط أن يخرج الإنسان من الاعتقال وينجو من السجن، بل أن ‏يستطيع إعادة الانتماء إلى محيطه، وهو ما يعانيه الفرد ذاته إضافة إلى ‏ذويه، فهم عاشوا سنوات طويلة دون وجوده، وهنا يسلط النص الضوء على ‏الآثار النفسية للإنسان بعد تجربة الاعتقال التي تعد الأقسى في مسيرة حياته.‏

كيف حوّل حاتم علي سينما السجون إلى مرآة إنسان

لم يعتمد الفيلم على الطرح المباشر بل يقدم تلك الرؤية الإنسانية العميقة، ‏عبر مشاهد تحمل رسائل منها أثر الزمن في الإنسان، وصعوبة استعادة ‏الحياة، بعد الانقطاع عنها وما تتركه التجارب القاسية من ندوب نفسية ‏واجتماعية.‏

واتخذ المخرج الراحل لغة بصرية هادئة وإيقاعاً تأملياً تتناسب مع تعبير ‏الشخصيات عن مشاعرها بالصمت والنظرات، فيما أضفى الأداء التمثيلي ‏لنجوم ونخبة الفن السوري الصدق الوجداني والعمق الدرامي للعمل.‏

رسائل الخوف والحرية والأمل المتبقي

الكاتب والمخرج السوري هيثم حقي أوضح في تصريح لمراسلة سانا، أن ‏الفيلم يروي حكاية مجموعة من المعتقلين السياسيين في ليلة مفصلية، حيث ‏تعكس إحدى الشخصيات بينهم حالة فقدان الأمل، موضحاً أن العمل يقدم ‏نماذج إنسانية مختلفة، لكل منها موقفها الخاص من الخوف والحرية ‏والمصير.‏

أضاف حقي: إن الفيلم يصور قسوة التجربة الإنسانية داخل المعتقل، لكنه ‏ينتهي برسالة تؤكد أهمية التمسك بالأمل رغم كل الظروف، انطلاقاً من أن ‏الفن والسينما يظلان الأقدر على التعبير عن مثل هذه التجارب، معرباً عن ‏سعادته بالنجاح الذي حققه الفيلم وحصوله على العديد من الجوائز إلا أنها ‏سعادة يشوبها الحزن العميق إثر فقدان حاتم علي الذي يعتبر العرض اليوم ‏تحية لروحه.‏

يذكر أن فيلم الليل الطويل حائز على جوائز عديدة منها جائزة أفضل فيلم ‏وأفضل مخرج في مهرجان سيني فان للسينما في نيودلهي، والجائزة الكبرى ‏لمهرجان تاورمينا السينمائي في إيطاليا، وجائزة في مهرجان الفيلم العربي ‏في روتردام بهولندا.‏

ويأتي عرض الفيلم اليوم في شهر ميلاد الراحل حاتم علي كتحية لمسيرة أحد ‏أبرز المبدعين في الدراما والسينما السورية والعربية، ‏وتأكيد الدور الذي ‏تؤديه السينما في حفظ الذاكرة وصون التجربة الإنسانية.‏