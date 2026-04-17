وثائق تاريخية وأنشطة تفاعلية للأطفال ضمن مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان “نيسان حمص”

حمص-سانا

تضمنت مشاركة وزارة الثقافة ومديريتها في مهرجان “نيسان حمص” الحافلة الثقافية للأطفال الموهوبين برفقة ذويهم، وعرض لوحات وثائقية وقطع فنية وتراثية خالدة.

وتضمن الركن المخصص لمعروضات وزارة الثقافة ومديريتها بحمص في المهرجان وثائق تاريخية وصوراً قديمة وكتباً تؤرخ لمدينة حمص وأسواقها وأبوابها وسيباطاتها وكنائسها ومساجدها التراثية والأثرية.

وبيّن محمد مراد مدير الحافلة الثقافية في وزارة الثقافة في تصريح لـ مراسل سانا أهمية مشاركة الحافلة الثقافية في المهرجان، من خلال إقامة نشاطات تفاعلية كون المشروع تنموي ومستدام ويهدف إلى تعزيز نشر الوعي والثقافة بين الأطفال بأسلوب تفاعلي ومحبب، عبر ورشات تفاعلية وألعاب الذكاء والمسابقات في الرسم والخط.

بدورها لفتت دعاء الصيلاوي عضو لجنة الفعاليات الثقافية في مديرية ثقافة حمص إلى أن ركن الوزارة يهدف للإضاءة على التراث المادي للمدينة، ويتضمن مخطوطات توثق تاريخها، إضافة لبعض الأزياء التراثية التي اشتهرت بها، منوهة بأهمية الحفاظ على التراث العريق للمدينة ونقله للأجيال.

وتستمر فعاليات مهرجان ” نيسان حمص” في الفترة من 14 ولغاية 24 الشهر الحالي في ساحة جامع الأربعين بالمدينة ويستقبل زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 10 مساء.

يشار إلى المهرجان ينظمه فريق أربعاء حمص وبرعاية وزارة الثقافة والمحافظة.