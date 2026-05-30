مواجهات قوية في الدوري الكروي الممتاز أبرزها قمة الوحدة وحمص الفداء

تقام اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري ‏السوري ‏الممتاز لكرة القدم، حيث تشهد الملاعب سبع مواجهات قوية ‏ومصيرية من شأنها رسم ملامح البطل وتحديد مسار الهبوط بشكل كبير، ‏أبرزها لقاء القمة الذي يجمع الوحدة وضيفه حمص الفداء.‏

ويدخل أهلي حلب (المتصدر بـ 57 نقطة) لقاءه أمام الشعلة على ملعب درعا ‏البلدي، وعينه على النقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة والاقتراب خطوة ‏إضافية من اللقب، في المقابل يسعى الشعلة (المتذيل بـ 14 نقطة) لإحداث ‏مفاجأة مدوية على أرضه وبين جماهيره.‏

وفي قمة مباريات الجولة، يحتضن ملعب الفيحاء بدمشق مواجهة “كسر ‏عظم” تجمع الوحدة (الثالث بـ 51 نقطة) وضيفه حمص الفداء (الوصيف بـ ‌‏54 نقطة)، إذ إن فوز الضيوف يبقيهم مطارداً مباشراً للصدارة، بينما يشعل ‏فوز “البرتقالي” صراع الوصافة والمقدمة.‏

وعلى ملعب خالد بن الوليد بحمص، يلتقي الكرامة (الرابع بـ 42 نقطة) مع ‏ضيفه تشرين (السادس بـ 37 نقطة) في مواجهة كلاسيكية مرتقبة، يتطلع ‏فيها الكرامة لتثبيت قدمه في المربع الذهبي، في حين يبحث تشرين عن ‏تحسين موقعه في جدول الترتيب وتعويض تذبذب نتائجه مؤخراً.‏

وفي مباراة مهمة بوسط وقاع الترتيب، يستضيف الحرية (التاسع بـ 28 ‏نقطة) على ملعب الحمدانية بحلب فريق خان شيخون (الثالث عشر بـ 21 ‏نقطة) الذي يصارع لتفادي الهبوط، في لقاء تميل أفضليته لصالح أصحاب ‏الأرض الذين يمرون بفترة مستقرة نسبياً.‏

بدوره، يستقبل جبلة القابع في المراكز المتأخرة (الرابع عشر برصيد 19 ‏نقطة) ضيفه الفتوة (العاشر بـ 27 نقطة) على ملعب جبلة البلدي، في مباراة ‏يدخلها أصحاب الأرض تحت ضغط شبح الهبوط، ولا بديل أمامهم سوى ‏الفوز للحفاظ على آمال البقاء.‏

وعلى ملعب الجلاء بدمشق، يسعى الشرطة (الثاني عشر بـ 25 نقطة) لتأمين ‏نفسه تماماً والابتعاد عن مناطق الخطر عندما يستقبل الطليعة (السابع بـ 37 ‏نقطة) المستقر في وسط اللائحة، في لقاء يبدو متوازناً مع أرجحية الحافز ‏لصالح الشرطة الساعي لتأمين بقائه.‏

وفي مواجهة مصيرية أخرى، يستضيف أمية (الخامس عشر بـ 17 نقطة) ‏على ملعب إدلب البلدي فريق دمشق الأهلي (الحادي عشر بـ 26 نقطة)، ‏حيث إن أي تعثر لأصحاب الأرض قد يعني توديع أضواء الدوري الممتاز ‏رسمياً.‏