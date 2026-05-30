مواجهات قوية في الدوري الكروي الممتاز أبرزها قمة الوحدة وحمص الفداء

تقام اليوم السبت مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، حيث تشهد الملاعب سبع مواجهات قوية ومصيرية من شأنها رسم ملامح البطل وتحديد مسار الهبوط بشكل كبير، أبرزها لقاء القمة الذي يجمع الوحدة وضيفه حمص الفداء.
ويدخل أهلي حلب (المتصدر بـ 57 نقطة) لقاءه أمام الشعلة على ملعب درعا البلدي، وعينه على النقاط الثلاث للحفاظ على الصدارة والاقتراب خطوة إضافية من اللقب، في المقابل يسعى الشعلة (المتذيل بـ 14 نقطة) لإحداث مفاجأة مدوية على أرضه وبين جماهيره.
وفي قمة مباريات الجولة، يحتضن ملعب الفيحاء بدمشق مواجهة “كسر عظم” تجمع الوحدة (الثالث بـ 51 نقطة) وضيفه حمص الفداء (الوصيف بـ 54 نقطة)، إذ إن فوز الضيوف يبقيهم مطارداً مباشراً للصدارة، بينما يشعل فوز “البرتقالي” صراع الوصافة والمقدمة.
وعلى ملعب خالد بن الوليد بحمص، يلتقي الكرامة (الرابع بـ 42 نقطة) مع ضيفه تشرين (السادس بـ 37 نقطة) في مواجهة كلاسيكية مرتقبة، يتطلع فيها الكرامة لتثبيت قدمه في المربع الذهبي، في حين يبحث تشرين عن تحسين موقعه في جدول الترتيب وتعويض تذبذب نتائجه مؤخراً.
وفي مباراة مهمة بوسط وقاع الترتيب، يستضيف الحرية (التاسع بـ 28 نقطة) على ملعب الحمدانية بحلب فريق خان شيخون (الثالث عشر بـ 21 نقطة) الذي يصارع لتفادي الهبوط، في لقاء تميل أفضليته لصالح أصحاب الأرض الذين يمرون بفترة مستقرة نسبياً.
بدوره، يستقبل جبلة القابع في المراكز المتأخرة (الرابع عشر برصيد 19 نقطة) ضيفه الفتوة (العاشر بـ 27 نقطة) على ملعب جبلة البلدي، في مباراة يدخلها أصحاب الأرض تحت ضغط شبح الهبوط، ولا بديل أمامهم سوى الفوز للحفاظ على آمال البقاء.
وعلى ملعب الجلاء بدمشق، يسعى الشرطة (الثاني عشر بـ 25 نقطة) لتأمين نفسه تماماً والابتعاد عن مناطق الخطر عندما يستقبل الطليعة (السابع بـ 37 نقطة) المستقر في وسط اللائحة، في لقاء يبدو متوازناً مع أرجحية الحافز لصالح الشرطة الساعي لتأمين بقائه.
وفي مواجهة مصيرية أخرى، يستضيف أمية (الخامس عشر بـ 17 نقطة) على ملعب إدلب البلدي فريق دمشق الأهلي (الحادي عشر بـ 26 نقطة)، حيث إن أي تعثر لأصحاب الأرض قد يعني توديع أضواء الدوري الممتاز رسمياً.