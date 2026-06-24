ندوة في حمص حول مناهضة الإساءة والعنف ضد المرأة في بيئة العمل

حمص-سانا‏

نظم ملتقى أورنينا للثقافة والفنون، بالتعاون مع مطرانية السريان الكاثوليك في حمص وحماة والنبك وتوابعها، وجمعية ‏فينوس ستار، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان “مناهضة الإساءة والعنف على المرأة في العمل”، وذلك في صالة ‏كاتدرائية الروح القدس بحمص، بمشاركة عدد من المهتمين بالشأنين الاجتماعي والحقوقي.‏

وتناولت الندوة التي قدمتها الباحثة واختصاصية الإرشاد النفسي مرام شاهين، واقع المرأة في بيئة العمل، وأشكال الإساءة ‏التي قد تتعرض لها، والآثار النفسية والمهنية الناجمة عنها، إضافة إلى آليات المواجهة والتمكين، ودور المؤسسات في توفير ‏بيئة عمل آمنة وعادلة.‏

وأوضحت شاهين خلال الندوة أن العمل لا يقتصر على كونه مصدراً للدخل، بل يمثل مساحة لتحقيق الذات والتمكين ‏الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن تحوّل بيئة العمل إلى مصدر للضغط أو التهديد ينعكس سلباً ‏على الفرد والمؤسسة والمجتمع عموماً.‏

واستعرضت شاهين أبرز أشكال الإساءة التي قد تواجهها المرأة في بيئة العمل، ومنها الإساءة النفسية والمعنوية المتمثلة ‏بالتهميش أو التقليل من الإنجازات أو السخرية من الآراء، إضافة إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والابتزاز ‏والتحرش اللفظي أو السلوكي، فضلاً عن الضغوط المهنية المفرطة التي قد تمارس بهدف دفع المرأة إلى ترك عملها أو الحد ‏من فرص تقدمها.‏

وفي تصريح لمراسلة سانا، بينت شاهين أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة التي قد تتعرض لها النساء ‏العاملات، وتسليط الضوء على السبل العملية لمواجهتها، مشددة على أهمية كسر حاجز الصمت والتعامل مع أي انتهاك ‏بجدية ومسؤولية.‏

من جهته، أوضح مدير ملتقى أورنينا للثقافة والفنون ريمون كبرون في تصريح مماثل، أن تنظيم الندوة يأتي ضمن توجه ‏الملتقى لمعالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار والتوعية بالقضايا ‏المرتبطة بحقوق المرأة وكرامتها في أماكن العمل.‏

وتضمنت الندوة حواراً مفتوحاً مع الحضور حول التحديات التي تواجه النساء في مواقع العمل، وسبل تعزيز ثقافة الاحترام ‏والمساواة، ودور المؤسسات في حماية العاملات من مختلف أشكال الإساءة والعنف.‏

وتأتي هذه الندوة في إطار الأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها ملتقى أورنينا للثقافة والفنون، بالتعاون مع عدد من ‏الجهات المجتمعية، بهدف نشر الوعي بالقضايا الاجتماعية وتعزيز ثقافة الحقوق والتمكين.‏