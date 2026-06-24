ندوة في حمص حول مناهضة الإساءة والعنف ضد المرأة في بيئة العمل

حمص-سانا
نظم ملتقى أورنينا للثقافة والفنون، بالتعاون مع مطرانية السريان الكاثوليك في حمص وحماة والنبك وتوابعها، وجمعية فينوس ستار، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان “مناهضة الإساءة والعنف على المرأة في العمل”، وذلك في صالة كاتدرائية الروح القدس بحمص، بمشاركة عدد من المهتمين بالشأنين الاجتماعي والحقوقي.
وتناولت الندوة التي قدمتها الباحثة واختصاصية الإرشاد النفسي مرام شاهين، واقع المرأة في بيئة العمل، وأشكال الإساءة التي قد تتعرض لها، والآثار النفسية والمهنية الناجمة عنها، إضافة إلى آليات المواجهة والتمكين، ودور المؤسسات في توفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وأوضحت شاهين خلال الندوة أن العمل لا يقتصر على كونه مصدراً للدخل، بل يمثل مساحة لتحقيق الذات والتمكين الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن تحوّل بيئة العمل إلى مصدر للضغط أو التهديد ينعكس سلباً على الفرد والمؤسسة والمجتمع عموماً.
واستعرضت شاهين أبرز أشكال الإساءة التي قد تواجهها المرأة في بيئة العمل، ومنها الإساءة النفسية والمعنوية المتمثلة بالتهميش أو التقليل من الإنجازات أو السخرية من الآراء، إضافة إلى التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والابتزاز والتحرش اللفظي أو السلوكي، فضلاً عن الضغوط المهنية المفرطة التي قد تمارس بهدف دفع المرأة إلى ترك عملها أو الحد من فرص تقدمها.
وفي تصريح لمراسلة سانا، بينت شاهين أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة التي قد تتعرض لها النساء العاملات، وتسليط الضوء على السبل العملية لمواجهتها، مشددة على أهمية كسر حاجز الصمت والتعامل مع أي انتهاك بجدية ومسؤولية.
من جهته، أوضح مدير ملتقى أورنينا للثقافة والفنون ريمون كبرون في تصريح مماثل، أن تنظيم الندوة يأتي ضمن توجه الملتقى لمعالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار والتوعية بالقضايا المرتبطة بحقوق المرأة وكرامتها في أماكن العمل.
وتضمنت الندوة حواراً مفتوحاً مع الحضور حول التحديات التي تواجه النساء في مواقع العمل، وسبل تعزيز ثقافة الاحترام والمساواة، ودور المؤسسات في حماية العاملات من مختلف أشكال الإساءة والعنف.
وتأتي هذه الندوة في إطار الأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها ملتقى أورنينا للثقافة والفنون، بالتعاون مع عدد من الجهات المجتمعية، بهدف نشر الوعي بالقضايا الاجتماعية وتعزيز ثقافة الحقوق والتمكين.