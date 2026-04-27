ركن الفخار في معرض “دمشق وردة وتراث” في قلعة دمشق يعكس استمرار الحرفة

دمشق-سانا

يقدّم ركن الفخار في معرض “دمشق وردة وتراث” المقام داخل قلعة دمشق مشهداً إنسانياً لافتاً، حيث يجلس طفل لم يتجاوز السابعة من عمره إلى جانب والده ويعملان معاً على تشكيل الطين، حيث يعكس هذا المشهد استمرارية الحرفة وانتقالها من جيل إلى آخر ضمن سياق اجتماعي وثقافي متجذر في المجتمع السوري.

حكاية عائلة… الفخار موروث يتجدد

ويقول شيخ الكار نبيل سيف الدين في حديثه لـ سانا إن ابنه علي بدأ متابعة صناعة الفخار منذ كان في الرابعة، يراقب حركة الدولاب وهي تشكل الطين، ومع مرور الوقت، تحوّل الفضول لديه إلى شغف، والشغف إلى مهارة تتطور يوماً بعد يوم.

ويشارك الأب سيف الدين ابنه اليوم في المعرض، استمراراً لتقليد عائلي توارثته الأجيال، حيث تعمل العائلة على تعليم الحرفة لكل من يرغب، إلى جانب مشاركاتهم في معارض داخل سوريا وخارجها، من بينها الكويت والإمارات، بهدف التعريف بالمنتج الحرفي السوري.

ويشير سيف الدين إلى أن الفخار بات يحظى باهتمام متزايد، خاصة بعد التأكيد على سلامته للاستخدام المنزلي مقارنة بمواد أخرى، مؤكداً أن ابنه يواصل التعلم بشغف كبير سعياً لإتقان الحرفة مستقبلاً.

خطوات أولى في طريق الحرفة

بدوره يروي الحرفي الصغير تجربته قائلاً: إنه بدأ ممارسة الحرفة قبل عامين بعد مراقبة والده، وأنه تعلّم من خلال المحاولة والخطأ حتى اكتسب مهارات أساسية في تشكيل الأواني والمزهريات والأطباق.

ويعبر علي عن سعادته بمشاركته في المعرض، خصوصاً عندما يرى الأطفال يراقبون عمله بإعجاب، مؤكداً أنه ينتج قطعاً متنوعة حسب الطلب.

ويأتي هذا المشهد ضمن فعاليات معرض “دمشق وردة وتراث” الذي تنظمه مديرية الحرف والمهن التراثية في وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى السابع من أيار القادم، متضمناً مجموعة من الأنشطة والعروض الحرفية التي أبرزت تنوع التراث السوري وغناه، وشكّل ركن الفخار أحد أبرز محطات المعرض، لما يحمله من رسالة واضحة.