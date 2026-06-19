المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 19 من حزيران 2026

المفكرة الثقافية 2 1 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 19 من حزيران 2026

دمشق:

1 – عرضُ فيلمي الأطفال المدبلجين “أساطير أوز: عودة دوروثي” و”حكاية لعبة 4″ في سينما الكندي بدمر، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – عرضُ مسرحية “حديقة الحيوانات” للأخوين ملص، في مسرح الغرفة، العدوي، جانب وزارة النفط، الساعة الـ 5:00 عصراً.

3 – عرض مسرحي بعنوان “رحلة حظ” لفرقة جدو أسامة لمسرح الطفل والعائلة، على خشبة مسرح الخيام في دمشق، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – عرض أفلام “حكاية لعبة، سفن دوجز، إذما، الكراش”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

عرض فيلمي “يوم عادي جداً” إخراج انس ظواهري، و”تاكسي الشام” إخراج الفواز طنجور، متبوعين بجلسة نقاش، في نادي سينما بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

أمسية موسيقية وغنائية بعنوان “نَغَمُ الأمس” للملتقى الثقافي اليسوعي بمناسبة عيد الموسيقا، في دير الآباء اليسوعيين (بستان السلام)، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

عرض فيلم الخيال العلمي “مشروع هيل ماري”  في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “البحث عن نيمو” و”السنافر”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً والساعة الـ 5:15 عصراً.

2 – رحلةٌ بيئية تفاعلية للأطفال بعنوان “بيئتنا رئتنا”، بإشراف إدارة المركز الثقافي العربي في القمصية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حلب:

1 – جولةٌ أثرية ثقافية في محيط ساحة فرحات، بإشراف مجلس إدارة جمعية العاديات بحلب، الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة، الكراش”،  في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

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