ابتسام شاكوش في ندوة نقدية بدمشق.. الرواية السورية بوصفها ذاكرة للمنفى والإنسان

دمشق-سانا

فتحت الرواية السورية باباً جديداً للنقاش حول الذاكرة والمنفى والإنسان، خلال ندوة أدبية نقدية نظمها فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب اليوم الأربعاء، وخصصت لتجربة الروائية ابتسام شاكوش، بمشاركة الناقد أحمد هلال، والدكتور طارق العريفي، وسط حضور من الأدباء والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتناولت الندوة روايتي شاكوش “وقع الخطى” و”ابن المجرم”، عبر قراءات نقدية ناقشت اللغة والعنوان والشخصيات والأسلوب والبنية السردية، في مقاربات حول حضور الرواية السورية في تجارب المحنة والتهجير والذاكرة الجماعية.

الكتابة طريق للعودة إلى الوطن

وأعربت الروائية شاكوش في تصريح لمراسلة سانا عن سعادتها بإقامة ندوة في دمشق تتناول أعمالها بعد غياب دام خمسة عشر عاماً خارج البلاد، معتبرة أن هذه العودة الثقافية تمثل فرصة للاندماج مجدداً مع وطنها وقرائها.

وأوضحت أن رواية “وقع الخطى” تنطلق من تجربة الهجرة الجماعية التي عاشتها خلال السنوات الأولى من الثورة السورية باتجاه تركيا، وتربط بين هذه الرحلة القاسية وتهجير سابق عاشه الأجداد خلال فترة الانتداب الفرنسي، في محاولة لإبراز تشابه الألم الإنساني عبر الزمن.

أما رواية “ابن المجرم” فتتناول واقع الإنسان السوري خلال خمسين عاماً، مشيرة إلى أن أعمالها تسعى إلى مزج البعد التاريخي بالواقع المعاصر ضمن رؤية أدبية تستند إلى الذاكرة والبحث في جذور الأحداث.

“وقع الخطى” رواية جدلية تتجاوز التوثيق

رأى الناقد أحمد هلال أن رواية “وقع الخطى” تطرح أسئلة تتعلق بعلاقة الرواية بالواقع والتاريخ، وقيمتها لا تكمن فقط في القضية التي تناقشها، بل في المعالجة الفنية لموضوع الهجرة والاقتلاع الإنساني، وقدرتها على أن تكون شاهدة على مرحلة تاريخية مفصلية.

وأشار إلى أن الرواية تنتمي إلى السرد الجدلي الذي يفتح المجال أمام قراءات متعددة، كما تتميز بلغتها التي تمزج بين المفردات المحلية والصور الرمزية، وسرد يتراوح بين التأمل والحوار، ما منح النص بعداً إنسانياً وتوثيقياً في التعبير عن جوهر القضية السورية.

الربط بين التاريخ والزمن الراهن

وأكد مدير الجلسة الكاتب أيمن الحسن أن تجربة شاكوش تمثل نموذجاً للكتابة التي تستثمر الذاكرة الفردية والجماعية لصوغ نصوص تتجاوز حدود المكان والزمان، وتمنح القارئ فرصة للتأمل في قضايا الإنسان والوطن والمنفى.

من جهته أوضح الدكتور طارق العريفي أن أعمال شاكوش تقوم على الربط بين محطات تاريخية مختلفة، حيث تستدعي أحداث الماضي لفهم الحاضر واستكشاف امتدادات الألم الإنساني عبر الأجيال.

وأشار إلى أن عنوان رواية “ابن المجرم” يحمل بعداً رمزياً يوحي بذاكرة الوطن والمنفى، ويهيئ القارئ لنص يجمع بين الشاعرية والتوثيق التاريخي، بحيث يتحول العنوان إلى مدخل لفهم التجربة الإنسانية داخل الرواية.

كما أشاد بمزج الكاتبة بين الفصحى الوصفية واللهجة المحلية، ما أوجد نبرة تجمع بين البعد الحميمي والجماعي، لافتاً إلى أن الشخصيات في الرواية لا تؤدي دوراً حكائياً فقط، بل تكشف أيضاً تحولات المجتمع وانقساماته، في بناء سردي يعتمد التأمل الداخلي والحوار والوصف لتقديم تجربة متعددة المستويات.

وتُعد ابتسام شاكوش من الأصوات الروائية السورية التي انشغلت بتوثيق الذاكرة الإنسانية وتجارب المنفى والاقتلاع في أعمالها السردية، وهي من مواليد محافظة اللاذقية عام 1959، عاشت طفولتها في مدينة حماة، وعملت في التعليم وفي مجالات ثقافية وإعلامية عدة، قبل أن تضطر إلى النزوح إلى تركيا مع اندلاع الثورة السورية، حيث أسست مركزاً ثقافياً في مخيمات اللاجئين، ولديها تجربة أدبية غنية تضم أكثر من عشرين عملاً في الرواية والقصة القصيرة وأدب الأطفال، نال عدد منها جوائز عربية، وترجم بعضها إلى لغات أجنبية، وهي عضو في اتحاد الكتاب العرب ورابطة الأدب الإسلامي العالمية واتحاد الكتاب السوريين الأحرار.