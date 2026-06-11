المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 11 من حزيران 2026

دمشق:

1 – ورشة عمل بعنوان “التربية في بناء العلاقة مع المراهق”، بإشراف الأستاذة ملك عواد، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – ورشة عمل بعنوان “تعلم التصميم بأعواد المخمل”، بإشراف الأستاذة إسراء ترياقي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “أتلانتس: عودة ميلو” و”فندق ترانسيلفانيا”، في صالة سينما كندي دمر، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – ورشة عمل للأطفال بعنوان “تعلم القراءة السريعة”، تقيمها مؤسسة إضاءات الفكر للقراءة السريعة بالتعاون مع المركز الثقافي العربي بالعدوي، بإشراف الأستاذة رقية الفرج، الساعة الـ 5:00 مساء.

5 – حفل موسيقي بعنوان “منوعات موسيقية”، من أداء طلاب معهد السبع بحرات للموسيقا، بإشراف المايسترو كمال سكيكر، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 مساء.

6 – أمسية شعرية بعنوان “همس الحروف على ضفاف القوافي”، يقدمها الأساتذة محمود مفلح ورغداء العلي وعزيزة طرابلسي، بإدارة ومشاركة المهندس فواز عابدون، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 مساء.

7 – أمسية شعرية بعنوان “نبض الفرات”، يشارك فيها الشعراء لميس الرجبي، وزياد الشملان، وسليمان الجيجان، وخليل حماده، وبيداء الحمد، وأيمن الجبلي، وفايزة هويدي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

8 – محاضرة تفاعلية بعنوان “كيف أبني ثقة متوازنة بنفسي”، تقدمها الأخصائية النفسية والتربوية مودة العقاد، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 مساء.

9 – معرض كاريكاتير بعنوان “رئيس مِن دون سبب، قِلّة أدب”، من أعمال الفنان سعد حاجو، برعاية منصة “الذاكرة الإبداعية للثورة السورية” في متحف دمشق الوطني، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – أمسية موسيقية للفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية، بقيادة المايسترو عدنان فتح الله، في مسرح الأوبرا (دار الأوبرا بدمشق)، الساعة الـ 7:30 مساءً.

11 – عرض أفلام “سفن دوجز، الكراش، الكلام على إيه، سادة الكون”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة مراجعة لمادة الجغرافيا، تقدمها الآنسة إيمان رزق لطلاب الثالث الثانوي الأدبي، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – جلسة قراءة تفاعلية للأطفال بعنوان “أنا حرّ”، تقيمها روضة كيدز هوم بالتعاون مع فريق كتاب وأكثر، بإشراف الكاتبة أريج بوادقجي، للفئة العمرية من 6 إلى 10 سنوات، في مقر الروضة بضاحية قدسيا، الساعة الـ 5:00 مساء.

3 – أمسية شعرية بعنوان “ظلال الروح”، يقدمها الشعراء إيمان الصباغ ونورهان الصبان وموفق عرواني، في المركز الثقافي العربي بالتل، الساعة الـ 5:30 مساء.

4 – محاضرة توعوية بعنوان “الممارسات الغذائية السليمة في حفظ وتناول الأغذية”، تقدمها أخصائية التغذية روعة التجار، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – جلسة تراث شعبي بعنوان “العادات والتقاليد موروث شعبي”، يقدمها الأساتذة عماد داوود وجمال أبو رسلان وإياد الحمد، بمشاركة فرقة العراضة بمدينة جرمانا، في قاعة المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حمص:

ورشة عمل توعوية بعنوان “حماية الطفولة ومكافحة عمل الأطفال”، من تنظيم مديرية الثقافة في حمص بالتعاون مع جمعية دوبامين للتنمية، بإشراف الدكتور عبد الفتاح الحميدي في قاعة سامي الدروبي بمقر المديرية، الساعة الـ11:00 صباحاً.

حماة:

ندوة حوارية بعنوان “صعوبات التعلم، الأسباب والحلول”، تلقيها الأستاذتان غزل محفوظ ورشا عبيدو، في المركز الثقافي بسلمية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشة عمل للأطفال واليافعين في الشطرنج والخط العربي والأشغال اليدوية والفنون، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – حلقة كتاب بعنوان “الهوايات القاتلة”، تنفذها الآنسة بشرى موراني، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – ورشتا أعمال يدوية وإعادة تدوير من توالف البيئة، ينفذهما فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

4 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “أساطير أوز: عودة دوروثي” و”ربانزل”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 5:15 مساء.

اللاذقية:

1 – نشاط تفاعلي للأطفال بعنوان “الحيوانات الطليقة”، في مكتبة الطفل في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “فلسفة التاريخ: التحرر المعرفي واستئناف الهوية الحضارية” يقدمها الأستاذ أحمد الحاجي، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “المهرج 2، رومانسية في المكتب، مايكل، سفن دوجز، أسد، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

دير الزور:

1 – جلسة امتحانية في مادة “الرياضيات” لطلاب الثالث الثانوي العلمي، يقدمها الأستاذ محمد البرازي، في المركز الثقافي العربي بتلميادين، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان “قيمة الوقت في حياة الإنسان”، يقدمها الأستاذ حمزة الدرويش، في المركز الثقافي العربي في موحسن جانب البلدية، الساعة الـ 4:30 عصراً.