المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 6 من حزيران 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “البيئة وأهمية العناية بها” تلقيها رنا الحمصي، في المركز الثقافي العربي بالميدان الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – فعالية “يوم النظافة” بإشراف كادر المركز ولجنة حي الروضة، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – محاضرة تراثية بعنوان “رحلة شجرة الزيتون في التراث السوري.. الغرس – القطاف – العصر” تقدمها المهندسة الزراعية رغدة سليم، في المركز الثقافي العربي بالعدوي الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – فعالية للأطفال بعنوان “نفتخر بتراثنا” بإشراف وفاء الحافظ وباسمة كيلو، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة الساعة الـ 12 ظهراً.

5 – ندوة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بعنوان “مناخ واحد مسؤولية واحدة” يشارك فيها خلدون داوود ومحمود اللحام وأيمن الرفاعي وبلال قارصلي، والدكتور ماهر آغا، ويديرها المهندسة لبنى حداد، في المركز الثقافي العربي ببرزة الساعة الـ 1 ظهراً.

6 – دورة في مبادئ الأردونيو والروبوتيك بإشراف مالك شموط، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة الساعة الـ 2 ظهراً.

7 – أمسية حوارية للغرفة الفتية الدولية ضمن مشروع “رفع الصوت” لتبادل الرؤى والأفكار وبناء العلاقات، في مسرح الخيام بدمشق الساعة الـ 3:30 عصراً.

8 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “حكاية لعبة 4″ في سينما كندي دمر الساعة الـ 4 عصراً، و”مئة مرقش ومرقش” الساعة الـ 6 مساءً.

9 – فعالية تراثية بعنوان “كان يا ما كان.. حكواتي الأطفال وكنوز التراث”، تتضمن فقرة حكواتي من أداء ميساء الجبان، وفقرة تفاعلية حوارية يرافقها عرض فيديو عن التراث اللامادي السوري من أداء الطفلة بانة عمر عبد الله، في المركز الثقافي العربي بالمزة الساعة الـ 5 مساءً.

10 – أمسية فنية وطنية بعنوان “ملتقى نبض الأرض”، في مسرح المكتبة الوطنية بدمشق الساعة الـ 5 مساءً.

11 – المعرض الفردي الأول في النحت للفنانة التشكيلية هالة الجري، في غاليري زوايا في القصاع ساحة برج الروس الساعة الـ 6 مساءً.

12 – ندوة بيئية بعنوان “تأثير البيئة الجميلة على الفرد والمجتمع” يشارك فيها كل من التربوية صباح ملص والمهندس الزراعي الحسن اعويني، في المركز الثقافي العربي بالعدوي الساعة الـ 6 مساءً.

13 – ندوة بعنوان “دور المجتمع الأهلي في مواجهة التغيرات المناخية” يشارك فيها كل من الدكتور غسان كركوتلي والمهندس حسام الدين اللحام، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة الساعة الـ 6 مساءً.

14 – عرض أفلام “الكلام على إيه، سادة الكون، الماعز، أسد، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما ستي دمشق من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة مراجعة لمادة اللغة الإنكليزية لطلاب شهادة التعليم الأساسي (التاسع) مع آمال زرزور، يقيمها قصر الثقافة بدير عطية بالتعاون مع جمعية أصدقاء القلمون، بدير عطية الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – ورشة عمل مكثفة في صناعة الفيلم الوثائقي بإشراف المخرجة رزان حسّان، في نادي سينما بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا الساعة الـ 11 صباحاً.

حماة:

عرض فيلم الأكشن والكوميديا “قطار فائق السرعة”، في سينما سلمية الساعة الـ 8:00 مساءً.

طرطوس:

1 – نشاط ترفيهي تفاعلي للأطفال بعنوان “نلعب ونمرح”، في المركز الثقافي بصافيتا الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – عرض أفلام الأطفال المدبلجة: “الديناصور الطيب”، “موسم الصيد 2″، “أليس في بلاد العجائب”، في سينما كندي طرطوس من الساعة الـ 10:30 صباحاً إلى الساعة الـ 5:15 عصراً.

3 – عرض المسرحية الغنائية بعنوان “مواقع السحاب” يقدمها كورال غاردينيا النسائي، على خشبة المسرح السوري في طرطوس الساعة الـ 6 مساءً.

اللاذقية:

1 – ورشة عمل ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي، في المركز الثقافي العربي بجبلة الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “قراءة في الجانب الحضاري الأندلسي” تقدمها الدكتورة ريم سهيل صقر، في مقر الجمعية العلمية التاريخية بجبلة شارع العريض الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان “أثر العمل التطوعي (من الفكرة إلى الإنجاز)” يقدمها عاطف نعنوع، في مسرح المركز الثقافي العربي في اللاذقية الساعة الـ 5:30 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان “تربية الأسماك في سوريا” تقدمها الدكتورة معينة بدران، في مقر جمعية العاديات باللاذقية الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – جولة ميدانية بعنوان “طرق وسفق”، تنظمها حركة الفن الحلبي الشعبي، لتوثيق الحرف الحلبية بالرسم والتصوير، تشمل توثيق حرفة النحاس والنول والسجاد اليدوي وصابون الغار، التجمع عند دوار السبع بحرات في حلب الساعة الـ 9 صباحاً.

2 – فعالية توقيع كتاب “القرار المسلوب.. القضية السياسية الكردية في سوريا” للمؤلف حسن شندي، في المركز الثقافي بجنديرس الساعة الـ 5 عصراً.

3 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، السمكة العابسة، هوكوم، سادة الكون، أسد، الكلام على إيه”، في صالة سينما الزهراء من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.