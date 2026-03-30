اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين يفتح باب الانتساب وتعديل العضوية لعام 2026

دمشق-سانا

أعلن اتحاد الفنانين التشكيليين في سورية عن بدء استقبال طلبات الفنانين الراغبين بالانتساب لعضوية الاتحاد، أو تعديل صفة عضويتهم الحالية، وذلك عبر لجنة القبول المركزية وضمن اختصاصات (الرسم والتصوير، الغرافيك، النحت، والإعلان).

وأوضح الاتحاد في تعميم وجهه إلى فروعه كافة، أن طلبات الانتساب تتطلب تقديم طلب خطي مرفق بـ 4 أعمال فنية أصلية، تنطبق عليها المقاييس المعتمدة لكل اختصاص، مشيراً إلى أن هذا الشرط يسري أيضاً على الراغبين في تعديل صفتهم النقابية.

وحول الشروط العامة، حدد التعميم حصول المتقدم على الشهادة الثانوية كحد أدنى للمؤهل العلمي، مع سداد رسم وقدره 100 ألف ليرة سورية لصالح لجنة القبول، يُحول إلى المكتب المالي المركزي للاتحاد.

وأوضح الاتحاد أن الأعمال الفنية والطلبات تسلم إلى فروع الاتحاد بالمحافظات في موعد أقصاه 1 حزيران 2026، على أن تُحال إلى الاتحاد المركزي (صالة الشعب) بدمشق خلال أسبوع من تاريخ انتهاء التقديم.

وأشار الاتحاد إلى أن للجنة القبول الحق في دعوة أي من المتقدمين لإجراء اختبار فني مباشر أمامها إذا اقتضت الحاجة، مؤكداً على ضرورة التزام كافة الفروع ببنود التعميم ونشرها عبر منصاتها الرسمية لضمان تقيد الزملاء الفنانين بالمواعيد والمقاييس الفنية المطلوبة.