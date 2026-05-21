مهرجان سينمائي ينطلق في دار الأوبرا بدمشق بمشاركة 120 طفلاً

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الثقافة، عبر مديرية ثقافة الطفل وبالتعاون مع مؤسسة صنوبر والمؤسسة العامة للسينما، اليوم الخميس، الدورة الأولى من مهرجان “الأطفال تُبدع السينما” في دار الأوبرا بدمشق، بحضور رسمي ودبلوماسي وجمهور واسع من أهالي الأطفال المشاركين.

وجاء المهرجان تتويجاً لبرنامج تدريب أكاديمي استمر 12 أسبوعاً، شارك فيه 120 طفلاً من أربع مدارس، أتيح لهم خلاله تطوير مهاراتهم الفنية والتحول إلى صُنّاع أفلام حقيقيين، قدّموا ثمانية أفلام قصيرة عُرضت على خشبة مسرح الدراما وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتألفت لجنة التحكيم من مدير المؤسسة العامة للسينما جهاد عبده، ومدير دار الأوبرا ميساك باغبادوريان، ومديرة مؤسسة صنوبر هزار الأحمر، وأمين سر لجنة صناعة السينما نبيل الدقاق، والممثل علي القاسم، وممثلة الدوبلاج أمل حويجة، والمخرج يزن نكدلي.

وقدمت الأفلام بإشراف فني من المخرجة رغد باش، وجاءت وفق الترتيب: فيلم التائهون، يليه الحبل، ثم الرسالة بمشاركة 18 طفلاً، إضافة إلى فيلم سلوى يا سلوى، وفيلم شكّة دبوس لطلاب المدرسة الفرنسية، وفيلم 3..2..1 الذي تناول معاناة مراهق يعاني من تعدد الشخصيات، إلى جانب فيلمي الغايب ولأ.

وأكد معاون وزير الثقافة أحمد الصواف في كلمته أن المهرجان يتجاوز كونه عروضاً سينمائية، ليشكّل إعلاناً عن ولادة جيل جديد من صنّاع المحتوى البصري، قادر على التعبير بلغة معاصرة ومؤثرة، وأضاف: إن الأطفال أثبتوا أن الفكرة المبتكرة يمكن اختصارها في مشاهد قصيرة تحمل رسائل كبيرة.

من جهته، خاطب مدير المؤسسة العامة للسينما جهاد عبده الأطفال قائلاً: إنهم الجيل الذي سيعرّف العالم بصورة الإنسان السوري، مشيراً إلى أن الموهبة الفنية تولد مع صاحبها ثم تُصقل أكاديمياً، معتبراً المشاركين مشاريع مخرجين وفنانين قادرين على نقل صورة سوريا إلى العالم.

وفي ختام المهرجان، أعلنت لجنة التحكيم النتائج، حيث نال فيلم 3..2..1 جائزة أفضل سيناريو، وفازت الطالبة ساندرا بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في شكّة دبوس، فيما حصل الطالب كرم ميداني على جائزة أفضل ممثل، وذهبت جائزة أفضل أداء جماعي لفيلم التائهون، بينما حصد فيلم 3..2..1 جائزة التحكيم الخاصة، أما جائزة الموسم الأول للمهرجان فجاءت مناصفة بين فيلمي لأ والغايب.