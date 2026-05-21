كتاب “الصديق القاتل.. فخ العصر” يناقش التحولات النفسية في العصر الرقمي

دمشق-سانا

صدر حديثاً عن دار العصماء كتاب “الصديق القاتل.. فخ العصر” للكاتبة ساره محمد شريف الصواف، الذي يتناول بالتحليل والتحذير العلاقة المتوترة بين الإنسان المعاصر ومنصات التواصل الاجتماعي.

ففي 198 صفحة من القطع المتوسط، يجمع الكتاب بين الطرح التوعوي والتحليل النفسي والاجتماعي، مقدماً رؤية مقروءة قريبة من هموم الشباب والأسر والمربين، ومقترحات عملية للحد من الآثار السلبية للعالم الرقمي.

الفخ الرقمي والإدمان الافتراضي

تبدأ الكاتبة في تحليل ما تسميه “الفخ الرقمي”، وهو مسار تدريجي يبدأ بالتفاعل مع الإعجابات والتنبيهات والمحتوى السريع، قبل أن يتطور إلى حالة من الاعتماد النفسي والانفصال الجزئي عن الواقع.

وتوضح الصواف كيف يتحول الهاتف الذكي إلى جزء من الحياة اليومية يتحكم في اهتمامات المستخدم وانفعالاته، حيث تصبح قيمة الفرد الذاتية مرتبطة بعدد المتابعين والإعجابات، بدلاً من الشعور بالرضا الداخلي والطمأنينة النفسية الحقيقية.

هويات افتراضية ونرجسية الأداء

ينتقل الكتاب بعد ذلك لعرض ظواهر مثل النرجسية الرقمية وثقافة “السيلفي” والسعي المستمر للظهور، مشيراً إلى أن الإفراط في بناء صورة افتراضية يعزز اضطرابات نفسية لدى فئات من المستخدمين.

وتعتمد الكاتبة على دراسات تربط بين كثرة التقاط الصور الذاتية والشعور المتضخم بالأهمية، ما ينعكس سلباً على العلاقات الحقيقية والقدرة على التعاطف.

الآثار النفسية على الشباب

تتوسع الصواف في تحليل التأثير النفسي للاستخدام المفرط لمنصات التواصل، مع رصد ارتفاع معدلات القلق والتوتر والاكتئاب والشعور بالنقص والعزلة، ولا سيما بين الشباب والمراهقين، كما تشرح أن المتعة المؤقتة للقبول الرقمي قد تقود إلى مقارنة مستمرة بالآخرين، ما يضعف تقدير الذات ويقوّض الاستقرار النفسي والاجتماعي.

فقاعات الخوارزميات والاستقطاب

يخصص الكتاب مساحة لظاهرة “الفقاعة الرقمية”، حيث تُقدّم الخوارزميات للمستخدم محتوى يتوافق مع ميوله فقط، ما يخلق مجالًا فكرياً مغلقاً يعزز الأفكار المسبقة ويبعد عن التنوع، تربط الكاتبة بين هذه الظاهرة والزيادة في الاستقطاب والانقسامات الفكرية، والاجتماعية على مستوى المجتمعات.

الأخبار الكاذبة والذباب الإلكتروني

تتطرق المؤلفة إلى خطر الأخبار المفبركة وحسابات الذباب الإلكتروني، محذرةً من قدرة الحسابات الوهمية والمحتوى المضلل على التأثير في الرأي العام، وتوضح أن تطور أدوات الذكاء الاصطناعي جعل التمييز بين الحقيقي والمفبرك أكثر صعوبة، ما يزيد من تحديات التحقق والمساءلة.

دعوة للاستفادة الواعية

رغم نقدها، تؤكد الكاتبة أن منصات التواصل يمكن أن تتحول إلى أدوات إيجابية لنشر المعرفة والمحبة والسلام إذا استُخدمت بوعي ومسؤولية، كما تدعو إلى استعادة التوازن النفسي والاجتماعي وعدم السماح للعالم الافتراضي بالسيطرة الكاملة على حياة الإنسان، مشددةً على أهمية التحكّم الذاتي والثقافة الرقمية.

حلول عملية للتخفيف

لا يكتفي الكتاب بتشخيص المشكلة بل يقترح حزمة حلول عملية لتخفيف آثار الإدمان الرقمي، من بينها “الصوم الرقمي” وتنظيم ساعات استخدام الهاتف والعودة إلى الأنشطة الواقعية وتنمية مهارات الإنجاز والتواصل المباشر بعيداً عن الشاشات، حيث تُعرض هذه النصائح بأسلوب عملي يسهل تطبيقه من قبل الأفراد والعائلات والمؤسسات التعليمية.

أسلوب ومدى القُرب من القارئ

تتبنّى الصواف أسلوباً بسيطاً ومباشراً يوازن بين الطرح التوعوي والتحليل العلمي، ما يجعل الكتاب قريباً من فئات قرّاء واسعة، وخصوصاً الشباب والمهتمين بالشأن النفسي والاجتماعي، كما يعتمد النص مراجعاً لدراسات وأمثلة حياتية توضيحية، دون ثقل أكاديمي مفرط، ما يسهل مواكبة القارئ لتسلسل الأفكار والحلول المقترحة.

“الصديق القاتل.. فخ العصر” عمل يضاف إلى مكتبة الدراسات الرقمية والثقافية باللغة العربية، حيث يقدم قراءة مهنية ومقترحات عملية لمواجهة تحديات التواصل الاجتماعي في عصر السرعة، وهو مناسب للقراء المهتمين بفهم التأثيرات النفسية والاجتماعية للتقنية، ولصانعي السياسات التربوية والأسر الباحثة عن أدوات لحماية أبنائها.