“خارج الخط”.. عرض فني على خشبة المسرح السوري بطرطوس

طرطوس-سانا

استضافت خشبة المسرح السوري في مدينة طرطوس مساء أمس الخميس، عرضاً مسرحياً اجتماعياً بعنوان “خارج الخط”، وهو العمل الأول من نوعه للممثل والمخرج محمد بسام علي، حيث تناول قضايا شبابية واجتماعية، بهدف التأثير إيجاباً في جيل اليافعين والشباب.

الخشبة ساحة مكاشفة

حظي العرض بإقبال كبير من جمهور المسرح، ويعد باكورة أعمال المخرج علي الموجهة للأطفال واليافعين، حيث أوضح في تصريح لمراسلة سانا، أن “خارج الخط” يحمل رسالة تؤكد أن الأفكار السائدة في المجتمع ليست دائماً صحيحة، وأن الآخر قد يكون مشابهاً لنا في أفكاره وتوجهاته.

وبيّن علي أن العرض المسرحي تحوّل في بعض مشاهده إلى ساحة مكاشفة، تجلّت فيها مفاهيم الحرية عبر أصوات الصفارات التي تخللت العمل، لتشكل رمزاً لصوت الحرية، لافتاً إلى أن الشك بالمعلومة ليس خطأ، بل يمثل طريقاً للوصول إلى الحقيقة.

تعزيز السلم الأهلي

بدورها، أشارت ريم عبد الهادي، ممثلة مؤسسة شرق المتوسط السوري الراعية للعرض، إلى أن المسرحية جاءت انطلاقاً من إيمان المؤسسة بقدرة “خارج الخط” على إيصال الفكرة بأسلوب سلس وبسيط، حاملاً العديد من القيم والأفكار الإيجابية، بهدف تعزيز السلم الأهلي، وترسيخ مفهوم تماسك المجتمع بمختلف فئاته، مع التأكيد على ضرورة تجنب الأكاذيب والأوهام التي قد تضلل الجميع، لافتةً إلى وجود أعمال مسرحية أخرى ستُقدّم قريباً برعاية المؤسسة.

ويأتي عرض “خارج الخط” ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي يشهدها الحراك الثقافي في محافظة طرطوس.