خيال الظل والموسيقا يعيدان دفء الذاكرة لنزلاء دار السعادة للمسنين بدمشق

دمشق-سانا‏

في أمسيةٍ امتزج فيها الضوء بالظل، والحكاية بالموسيقا، عاد نزلاء دار السعادة للمسنين ‏في دمشق إلى سنواتهم الأولى عبر عرض مسرح خيال الظل “ذَنّون أونلاين” الذي قدّمه ‏فريق حكايا الظل بقيادة الفنانة غالية شحادة، بالتعاون مع مؤسسة حياة وبدعم من مؤسسة ‏العمل للأمل.

الفعالية جمعت بين خيال الظل والحكواتي والغناء التراثي الحي، لتصنع لحظات دافئة من ‏البهجة والحنين، وتعيد للحضور أجواء الحكايات الشعبية والأغنيات التي رافقت الذاكرة ‏السورية عبر عقود.‏

توثيق التراث اللامادي وإحياء الذاكرة

أوضحت الفنانة التشكيلية والمخايلة غالية شحادة أن الهدف من الفعالية هو توثيق التراث ‏اللامادي عبر فن خيال الظل، مع توظيف الأغاني الشعبية والقدود الحلبية لإيصال رسائل ‏اجتماعية بسيطة وقريبة من الناس.

وبيّنت أن هذا العرض هو الثالث ضمن سلسلة مخصصة لكبار السن، مؤكدة أن التفاعل ‏الكبير الذي شهدته العروض يعكس قدرة هذا الفن على تنشيط الذاكرة واستحضار أيام ‏الماضي الجميل.

كما أشارت إلى أنها تتولى كتابة النصوص وتصميم الشخصيات والديكورات، وأن خيال ‏الظل ليس مجرد ترفيه، بل يحمل رسائل نقدية وتربوية تصل إلى مختلف الفئات بأسلوب ‏محبّب ومؤثر.‏

حكواتي يعيد الجمهور إلى عالم الجدّات

قدّم المخرج والممثل علاء الشيخ شخصية الحكواتي “أبو جميل”، موضحاً أن الجمع بين ‏خيال الظل والحكواتي يخلق مساحة تفاعلية تستعيد دفء جلسات الجدّات.

وتناول العرض شخصية “ذَنّون”، وهي جدة تواكب التكنولوجيا الحديثة، في رسالة تؤكد ‏أن المعرفة والانفتاح على العالم لا يرتبطان بعمر محدد.‏

تعاون لإحياء الذاكرة وصون التراث

بدورها، أشارت عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة سامية النحاس، إلى أن التعاون مع فريق ‏حكايا الظل يأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم المبادرات الثقافية التي تسهم في صون ‏التراث اللامادي وإحياء الذاكرة الشعبية، لافتةً إلى خصوصية التجربة كونها تقاد من ‏امرأة سورية تقدّم فناً تراثياً بروح معاصرة.‏

وأكدت رئيسة جمعية الإسعاف العام الدكتورة شذا نصار أن دار السعادة تحرص على ‏تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة على مدار العام، من محاضرات توعوية إلى ‏أنشطة فنية وموسيقية، لما لها من دور في تعزيز الألفة وإدخال الفرح إلى قلوب النزلاء.‏

الغناء لحفظ الذاكرة والتراث الموسيقي

من جهتها، أوضحت المغنية والمايسترو رزان القدسي أن فرقة “ألحان” تسعى دائماً لتقديم ‏مختارات من الطرب السوري والعربي الأصيل بهدف تعزيز ارتباط الجمهور بتراثهم ‏الموسيقي، مشيرة إلى أن المشاركة في دار السعادة تحمل بعداً إنسانياً خاصاً لما تتركه ‏الموسيقا من أثر مباشر في نفوس كبار السن.‏

فرقة “ألحان”… أسرة موسيقية تحمل رسالة فنية

الفرقة التي قدمت وصلة غنائية منوعة بين الطرب الأصيل والأغاني التراثية تضم عدداً ‏من العازفين والمغنين، منهم مأمون مرعشلي على الكمان، وبشار بطرس على الإيقاع، وبشار أبو شامة على الناي، وعدنان دهميش على الإيقاع، وفراس الطباع على الغيتار، ‏إلى جانب المطربين محمد سيد درويش، محمد جمعة، وفداء حمود، ومصطفى طه ومؤيد الشامي.‏

الفن حين يلامس الذاكرة

تحولت الأمسية عبر خيال الظل والحكواتي والأغنية التراثية إلى مساحة إنسانية دافئة ‏استعادت وجوهاً وأصواتاً من الماضي، وأدخلت الفرح والسرور على قلوب نزلاء دار ‏السعادة للمسنين الذين تفاعلوا مع الأغاني التصفيق والغناء والرقصات، وأكدت الفعالية ‏أن الفن، حين يقترب من الإنسان، يصبح قادراً على إنعاش الذاكرة وصناعة لحظات من ‏الفرح الصادق.‏