محافظ السويداء يبحث مع مفوضية اللاجئين أولويات التدخل الإنساني بالمحافظة

السويداء-سانا

بحث محافظ السويداء مصطفى البكور مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا “UNHCR” كيفن ألين، والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز برامج سبل العيش، ودعم جهود عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، أولويات التدخل الإنساني في المحافظة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية بشكل مستدام.

وضم وفد المفوضية، مدير مكتبها في محافظة السويداء علي بيبي، وفريق عمل المكتب.

وكان محافظ السويداء بحث في نيسان الماضي مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR”، ترأسه مدير المفوضية في السويداء ومنسق المفوضية في المنطقة الجنوبية، تعزيز الواقع الإغاثي في المحافظة.