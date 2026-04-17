المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 17 من نيسان 2026

دمشق:

1-افتتاح مكتبة دار الكتاب المقدس للشباب، في كنيسة سيدة دمشق بساحة العباسيين، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين: الديناصور الطيب والفأر الطباخ، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – عرض أفلام “إيجي بيست، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.0 مساءً.

ريف دمشق:

عرض الفيلم الأمريكي: “ثلاث لوحات إعلانية خارج إيبينج، ميزوري”، في مسرح اليسوعية ببيت ألبرتو في جرمانا، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

عرض الفيلم الأمريكي: “ينتهي الأمر معنا”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7 مساءً.

حلب:

1 – جلسة حوارية بعنوان: بصمة ذات وتجربة حياة بمشاركة الدكتورة: منى تاجو والدكتورة بتول دراو، في مقر منتدى الكواكبي للحوار الثقافي في حلب حي بستان كل آب، الساعة 2:30 ظهراً.

2 – عرض المسرحية الكوميدية “حارة ستوك”، في مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 7 مساءً.

3-عرض أفلام “دوللي، إيجي بيست، ثراش، سبونج بوب: البحث عن سكوير بانتس، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9.30 مساءً.

