الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 2 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – ورشة العمل الأكاديمية “الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي – من الفهم إلى التوظيف”، في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ حفل إشهار كتب الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور بسام بنيان، في قاعة المحاضرات في اتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – انطلاق ورشة بعنوان “مبادئ التطريز”، مع الآنسة ريم الشايطة، في المركز الثقافي ببرزة طلعة مول قاسيون، الساعة الـ 2 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان “كان فعل ماض ناقص”، يقدمها الدكتور نبيل نادر قوشجي، في المدرج الجديد بكلية الطب البشري، الساعة الـ 2 ظهراً.

5 – ندوة حوارية حول تأثير الإعلام على الذاكرة الجمعية وعلى خطاب الكراهية، مع الأستاذ أكرم الأحمد، على مدرج الأكاديمية السورية للتدريب، الساعة الـ 4 عصراً.

6 – محاضرة بعنوان “الحمامات الدمشقية عبق وتاريخ”، للدكتور أنس تللو، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – فعالية ثقافية موسيقية منوعة، تتضمن فقرة موسيقية لكورال وفرقة صوت النور، وعرضاً تعريفياً عن التطوع، وعرض فيلم أرواح لم ترحل للمخرج غيث علوش، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

8 – حفل أيام الطرب أغاني زمان، لأوركسترا دمشق، في مسرح دار الأوبرا، الساعة الـ 7.30 مساءً.

9 ـ عرض أفلام “زوتوبيا 2، الآن أنت تراني – الآن لا، السلم والثعبان، سيسو – الطريق إلى الانتقام، جوجوتسو كايسن – الإعدام”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

حمص:

أمسية شعرية بعنوان “من الأسر إلى النصر”، يقدمها الشاعر والمعتقل السابق سبيع السباعي، في قاعة سامي الدروبي بمديرية ثقافة حمص، الساعة الـ 4 عصراً.

طرطوس:

1 – محاضرة بعنوان “التوعية الثقافية لبناء سوريا الحديثة”، للأستاذ مهند إسماعيل، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ جلسة حوارية بعنوان “تراث منطقة الكفرون”، تقدمها الأستاذة مي إبراهيم، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

اللاذقية:

فعالية “نغني بأمان” مع كورال حنين صافيتا، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 4 عصراً.

حلب:

1 – المؤتمر الدولي “إحياء المكتبة الوقفية بحلب- تأهيل التاريخ لصناعة المستقبل”، في معهد التراث العلمي العربي، الساعة الـ 9 صباحاً.

2 ـ جلسة ثقافية بعنوان “مدخل إلى نظرية المعرفة”، في المركز الثقافي بعفرين، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 ـ فعالية بعنوان “لقش قصص حلبية – الحكايات التي تروى ولا تنتهي”، على مدرج النصر بجامعة حلب، الساعة الـ 3.30 عصراً.

4 – عرض أفلام “خطة الأسرة، زوتوبيا 2، السلم والثعبان، الآن أنت تراني – الآن لا، دار عبادة تكساس، سرقة جرس الجلجلة”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9.15 مساءً.

