كتاب يرصد واقع الشركات الناشئة في سوريا بين تحديات السوق ومحاولات التكيّف

دمشق-سانا

في بيئة اقتصادية تشهد تحولات متسارعة وتحديات متعددة، يحاول روّاد أعمال سوريون شقّ طريقهم وسط ظروف معقدة، ويأتي كتاب “حربوء” ليقدّم قراءة واقعية لتجربة الشركات الناشئة في سوريا، بعيداً عن السرديات التقليدية التي تكتفي بعرض قصص النجاح.

ويقدّم الكتاب دراسة تحليلية تغطي الفترة بين عامي 2015 و2024، وهي مرحلة شهدت ظهور مشاريع ريادية رغم الظروف الاقتصادية واللوجستية الصعبة، ويعالج المؤلف واقع السوق بنظرة متوازنة، تتجنب المبالغة في التفاؤل أو الانزلاق نحو التشاؤم، مسلطاً الضوء على طبيعة الاستثمار المحلي، وسلوك المستهلك، والتحديات التشغيلية التي تواجه هذه المشاريع.

واقع الشركات الناشئة في السوق السوري

يؤكد مؤلف الكتاب أحمد النحاس في تصريح لمراسل سانا، أن كتابه “حربوء” (ستارت-أب في السوق الأكثر تقلباً في العالم – سوريا) لا يقدّم قصة نجاح تقليدية، بل يوثّق تجربة حقيقية لريادة الأعمال في بيئة معقدة، قائلاً: “لم أسعَ لكتابة حكاية نجاح، بل حاولت تقديم فهم أعمق لواقع الشركات الناشئة في سوريا، حيث تتحول ريادة الأعمال إلى معركة يومية تتطلب الصبر والقدرة على التكيّف”.

ويضيف: إن الكتاب يسلّط الضوء على تجربة جيل من رواد الأعمال الذين خاضوا اختبارات صعبة في السوق السوري، بعضهم نجح في ترسيخ مشروعه، بينما واجه آخرون تعثرات قاسية، إلا أن القاسم المشترك بينهم كان السعي إلى بناء نماذج عمل جديدة ضمن ظروف استثنائية.

تحديات يومية تصنع ملامح السوق

في سياق ما يطرحه الكتاب، تتبدّى طبيعة البيئة الاقتصادية التي تعمل ضمنها الشركات الناشئة في سوريا، حيث تتداخل التحديات البنيوية مع التفاصيل اليومية للعمل، فضلاً عن صعوبات التمويل وغياب البنية التحتية الداعمة، وانقطاع الخدمات الأساسية، وتقلبات السوق السريعة، ما يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيداً.

ويشير الكتاب وفق النحاس، إلى أن هذه التحديات لم تعد معطيات خارجية فحسب، بل أصبحت جزءاً من التجربة اليومية لرواد الأعمال، تؤثر في استراتيجياتهم، وتفرض عليهم إعادة التفكير المستمر في نماذج العمل التي يعتمدونها.

نموذج تطبيقي لفهم التجربة

يعرض الكتاب لنموذج منصة “حربوء” للتجارة الإلكترونية، والتي أطلقها المؤلف قبل سنوات، حيث يعرض التجربة بوصفها حالة دراسية تساعد على فهم آليات نشوء شركة ناشئة في بيئة غير مستقرة، ومن خلال هذا النموذج، يقدّم المؤلف مثالاً عملياً على كيفية التكيّف مع التغيرات، وإعادة بناء الخطط، ومواجهة التحديات المتكررة.

ويمزج الكتاب بين السرد الشخصي والتحليل الاقتصادي، متنقلاً بين تفاصيل التجربة اليومية وتفسير الظواهر المرتبطة بريادة الأعمال، في محاولة لتقديم إطار يساعد على فهم طبيعة السوق السورية، كما يتناول ثقافة العمل والاستثمار، وتأثيرها في خيارات المؤسسين، إضافة إلى العوامل التي تحدد مسار المشاريع الناشئة.

ويشكّل الكتاب محاولة جادة لفهم تحولات ريادة الأعمال في سوريا من الداخل، حيث تتحول التحديات إلى عوامل ضغط تدفع نحو الابتكار، وتغدو التجارب الفردية مدخلاً لقراءة واقع اقتصادي واجتماعي أوسع.

نبذة عن الكتاب والمؤلف

الكتاب من تأليف أحمد النحاس، صدر عام 2025 عن مؤسسة موزاييك للدراسات والنشر، ويقع في 209 صفحات من القطع المتوسط.

أما المؤلف، فهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ودرجة الماجستير في العلاقات العامة، ويعمل في التجارة الإلكترونية وفي إنتاج المحتوى البصري وتسويق العلامات التجارية.