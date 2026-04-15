اتحاد الكتاب العرب يناقش دور المثقف في بناء سوريا الجديدة

دمشق-سانا

عقد اتحاد الكتاب العرب في دمشق جلسة عصف ذهني وحوار بعنوان “دور المثقف في بناء الدولة”، ناقشت مكانة المثقف في مرحلة ما بعد النزاع، والدور الذي يمكن أن يضطلع به في صناعة الثقة بين الدولة والمجتمع، والمساهمة في ترسيخ الوعي العام والحد من الطاقة السلبية التي قد ترافق ارتفاع سقف التوقعات.

المثقف شريك في ترسيخ الثقة وبناء الوعي

وقدّم رئيس اتحاد الكتاب الدكتور أحمد جاسم الحسين ورقة بحثية تناولت عدداً من المقترحات والأسس المتعلقة بدور الاتحاد على المستوى الوطني، ولا سيما في إدارة حوار سوري توعوي وفكري صريح عبر فروع الاتحاد في المحافظات، بما يسهم في تعزيز التواصل بين السلطة والمواطن.

وأكدت الورقة أهمية تفعيل الدور الثقافي للاتحاد بوصفه مساحة للحوار المسؤول، ومنبراً لمناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية والفكرية، ورافعة لإعادة وصل المثقف بقضايا الناس واحتياجاتهم.

المثقف يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي

كما قدّم مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان رؤية حول دور المثقف في المشهد السوري، وما يمكن أن يقدمه في هذه المرحلة من إسهام في بناء الوعي وترسيخ الثقة المجتمعية.

توسيع التواصل مع الجمهور

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الباحثين والمفكرين والمثقفين السوريين، الذين طرحوا أفكاراً ومداخلات ركزت على أهمية دور المثقف في نقل أوجاع الناس، وتعزيز التواصل مع الجمهور، وضرورة وضوح القرارات الحكومية وشرح مضامينها للرأي العام، إضافة إلى الفروقات بين عالم وسائل التواصل الاجتماعي والواقع السوري.

جلسات حوارية مرتقبة في المحافظات

كما شدد المشاركون على أهمية إعادة الاعتبار لدور المثقف السوري، وضرورة إقامة محاضرات ولقاءات جماهيرية والاستماع إلى المواطنين، وفتح حوار وطني تكون له مخرجات قابلة للبناء عليها في عملية اتخاذ القرار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار إعادة هيكلة اتحاد الكتاب العرب، التي بدأت قبل ستة أشهر وشملت تغيير مهام الفروع وإعادة افتتاحها وتعديل قياداتها، تمهيداً لإطلاق جلسات حوارية بين المثقفين والمواطنين في مختلف المحافظات السورية، تتناول الشؤون الاجتماعية والفكرية والسياسية.