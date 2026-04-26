حفل لإطلاق كتاب “كلمات صاغتها الحرية” في حماة دعماً للمواهب الشابة

حماة-سانا

نظّمت مديرية ثقافة حماة، بالتعاون مع مركز “هيّا نقرأ” وفريق “حكاية شغف”، اليوم الأحد، حفل إطلاق كتاب المواهب الأدبية الشابة بعنوان “كلمات صاغتها الحرية”، وذلك دعماً وتشجيعاً للمبدعين الشباب واحتضاناً لقدراتهم الأدبية.

ويأتي إطلاق الكتاب ضمن نهج مديرية الثقافة في تكريم المواهب الشابة ورعايتها، أملاً بأن يصبح منهم كتّاب وأدباء محترفون في المستقبل.

وذكر مدير ثقافة حماة محمد العمر في تصريح لمراسل سانا أن 60 شاباً وشابة شاركوا في إعداد الكتاب، وكتبوا نصوصاً نابعة من قلوبهم ستبقى شاهداً على مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا.

وأوضحت لينا الشعار، مؤسِّسة ومديرة مركز “هيّا نقرأ”، أن هذه الفعالية الوطنية تأتي في إطار رعاية المواهب الشابة وإشهار كتاب يجمع آلام وآمال وتطلعات السوريين داخل الوطن وخارجه، ليكون سجلاً لذكريات تاريخية لن تنساها الأجيال.

بدورها، أشارت مدرّسة اللغة الإنكليزية بشرى أندراوس إلى مشاركتها بخاطرة بعنوان “سقيمة الروح”، والتي تجسّد واقع سوريا خلال عهد النظام البائد، وصولاً إلى مرحلة التحرير والتطلع إلى سوريا الجديدة التي تحقق آمال أبنائها.

يُذكر أن مديرية ثقافة حماة كانت قد نظّمت في شباط الماضي، بالتعاون مع منظمة ” بنفسج” فعالية لإحياء تراث المحافظة وتسليط الضوء على هويتها.