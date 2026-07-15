التعليم العالي تضيف مقاعد اختصاصات جديدة لخريجي جامعة إدلب ضمن مفاضلة ملء الشواغر

Lk6HCFD5 22222 التعليم العالي تضيف مقاعد اختصاصات جديدة لخريجي جامعة إدلب ضمن مفاضلة ملء الشواغر

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إضافة مقاعد اختصاصات جديدة لخريجي جامعة إدلب ضمن مفاضلة ملء الشواغر للاختصاصات الطبية بناءً على حاجة الجامعة.

ودعت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، جميع المتقدمين للمفاضلة إلى مراجعة رغباتهم وتحديثها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ناقش في 30 حزيران الماضي مع اللجنة الطلابية من كلية الطب البشري في جامعة إدلب، عدداً من القضايا الأكاديمية المتعلقة بطلبة الكلية، ومنها تحديد آلية المفاضلة للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا، ونسبة المقاعد المتاحة في مستشفى إدلب الجامعي، ومديرية الصحة في المحافظة، وفي مستشفيات التعليم العالي.

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